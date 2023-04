Vier Schwerverletzte nach Unfall bei Bettingen

Bettingen. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos kam es am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der Landesstraße 2310 bei Bettingen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überholte die Fahrerin eines Audi einen 5er BMW. Beim Überholvorgang kam die Audi-Fahrerin nach links in den Grünstreifen, lenkte gegen und touchierte dann einen entgegenkommenden 1er BMW 1. Dieser kam ins Schleudern und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Audi schleuderte im weiteren Verlauf frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Ford.

Die zwei Insassen des Audi erlitten schwere Verletzungen. Die beiden 25-jährigen Insassen des Fords mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik Würzburg gebracht werden, einer mit dem Rettungshubschrauber, die andere mit dem Rettungswagen. Ursprünglich war ein zweiter Rettungshubschrauber angefordert worden, der aber zu viel Zeit benötigt hätte, so dass er schneller mit dem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht werden konnte. Die Insassen des 1er BMW blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt. Vor Ort war die Feuerwehr, die eine eingeklemmte Person aus dem Auto befreien musste, mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen sowie neben dem Hubschrauber mehrere Rettungswagen und drei Notärzte. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung für die voll gesperrte Straße ein. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50000 Euro geschätzt.