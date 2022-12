Viele Zählerstände weiter offen

Wertheim. Seit Mitte November läuft die Zählerablesung bei den Stadtwerken Wertheim. „Trotz zahlreicher Zählerstandsmeldungen sind viele Zählerstände noch offen. Der Rücklauf ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer“, informiert Helena Wahler, Gruppenleiterin der Marktkommunikation. Daher hat sich der Energieversorger entschieden, die Zählerablesung bis einschließlich Freitag, 23. Dezember, zu verlängern.

Auf mehreren Wegen möglich

Grundsätzlich ist die Meldung der Zählerstände auf mehreren Wegen möglich. „Viele unserer Kunden nutzen hierfür die Ablesekarte, die wir ihnen auf postalischem Wege zukommen lassen. Aufgrund des vermeintlich hohen Postaufkommens in der Vorweihnachtszeit kann es hier allerdings zu Verzögerungen kommen“, so Wahler.

Daher bitten die Stadtwerke alle Haushalte in Wertheim, Kreuzwertheim und Freudenberg, die bisher keine Ablesekarte erhalten haben, die Zählerstände per E-Mail an marktkommunikation@stadtwerke-wertheim.de oder per Posteinwurf zu melden. Um die Stände eindeutig zuordnen zu können, benötigen die Stadtwerkemitarbeiter folgende Informationen: Name des Einsenders, Ablesedatum, Zählernummer und Zählerstand.

„Bei unserer Zählerablesung spielt es keine Rolle, von welchem Lieferanten die Endkunden beliefert werden. Gesetzlich sind wir verpflichtet, alle Zählerstände der Verbraucher in Wertheim, Kreuzwertheim und Freudenberg zu ermitteln“, so Wahler.