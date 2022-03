Viele Unfälle verursacht

Lengfurt. Unbefugter Gebrauch eines Pkw führte zu mehreren Unfällen mit anschließender Unfallflucht. In der Nacht zum Sonntag nahm sich ein 30-jähriger Mann unerlaubt einen Fahrzeugschlüssel und machte mit dem roten Peugeot 206 seines Freundes eine Spritztour.

Reichlich Schaden

Zwischen 1 und 4 Uhr fuhr er durch den Ortsbereich von Lengfurt und beschädigte einen Lkw an der Fahrerseite sowie einen Verteilerkasten. An dem Peugeot wurden die Kotflügel vorne links und rechts eingedellt und zerkratzt. Zudem wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite abgerissen und die Beifahrertür so stark verbogen, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

