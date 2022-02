Viele kreative Ideen überzeugten

Bettingen. Das Dorf am Main verwandelte sich am Faschingswochenende zu einem Faschingsdorf. Die närrischen Sandhasen Bettingen (NSB) hatte alle Bürger Bettingens aufgerufen Fenster, Eingänge oder Gärten passend zur fünften Jahreszeit zu schmücken.

Die Idee kam von NSB Schriftführerin Tanja Barnik. NSB Vorsitzender Heike Weidmann, erklärte man habe etwas für das ganze Dorf machen wollen. Die Aktion stand unter den „3G Regeln des NSB“, die lauten: „Geh ma hin, geh ma zam, geh ma Fasching.“ 25 Familien hatten ihre geschmückten Häuser und Gärten angemeldet. „Es haben aber noch mehr geschmückt“, sagte er. Jeder Schmuck war ein besonderer Höhepunkt. Am Sonntag machte sich der Komplette Vorstand auf, um jeden angemeldete Faschingsdekoration zu begutachten und zu fotografieren. Dabei wurde dieser auch fotografiert.

Die Vorstandsmitglieder schwärmten von den vielen kreativen Ideen. So gab es beispielsweise ein dekoriertes Auto, das mit allerlei Luftschlangen, Glitzerhüten, Girlanden und Konfetti geschmückt war. Passend zu den Bettinger Sandhasen saß auf dem Beifahrersitz ein Plüschhase. Hasen waren bei den Dekorationen generell oft zu sehen. Aber auch auf Bettinger Prinzenpaare in Form großer Puppen stieß man häufiger. Mal waren es närrisch gekleidete Schaufensterpuppen, mal selbstgebaute Puppen aus Holz und Stroh und natürlich Kostüm. Auch Schnapsflaschen, Ordne und Kappen wurden bei so mancher Dekoration integriert.

Ein Bettinger schmückte zudem seinen Schafwaagen. Jeder mitmachenden Familie überreichten die NSB Vorstandsmitglieder bei ihrem Besuch eine Tüte bedruckt mit dem Motto und gefüllt mit allerlei Leckerem und Dekorativem zur närrischen Zeit. Die Besuchten dachten auch an den NSB-Vorstand, neben Flüssigem erhielt dieser auch Stärkung zum Beispiel mit Bettinger „Häifeküssle“ (Krapfen). Auch die ehemalige Ortsvorsteherin Songrit Breuninger hatte ihren Garten geschmückt. Dort gab es eine närrische Schubkarrenband aus Hasen mit Zuschauern zum Beispiel dem Wertheimer Optimisten, allesamt im Faschingslook. Sie hatte für den NSB- Vorstand auch eine kleine Büttenrede als „ehemalige Königin von Bettingen“ vorbereitet.

In Mundart des Dorfs stellte sie fest, dass man vor zwei Jahren noch freudig zusammen Fasching gefeiert habe, nun stelle Corona alles auf den Kopf. Man habe durch die Pandemie viele neue Wörter gelernt. Sie betonte aber auch, man sei in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und mit ihnen Hand in Hand. Ein echter Bettinger Sandhase versuche das Beste aus Fasching zu machen. Daher hatte sie für die Aktion des Vereins Lob. Der Verein hatte extra einen Plan herausgegeben, auf dem alle angemeldeten Häuser und Gärten zu sehen sind. Viele Bettinger Familien zogen mit entsprechendem Abstand durch das Dorf, um sich die Werke anzusehen. Viele von ihnen, ob Kinder oder Erwachsene, waren auch verkleidet.“ Der NSB beglückten jeden, den sie trafen, mit Bonbons. Auch ein Geburtstagsständchen wurde auf dem Weg gesungen. Bis Aschermittwoch soll die Dekoration im Dorf zu sehen sein. Danach werden die Fotos auf der Internetseite des NSB (naerrische-sandhasen.de) veröffentlicht. Die Nutzer sind aufgerufen dort ihr Lieblingsbild zu wählen. Die Familie deren Dekoration die meisten Stimmen erhält, bekommt vom NSB einen Preis passend zu seiner Familie.