Viele Impfungen durch Betriebsärzte

Main-Spessart-Kreis. Aktuell liegt die Impfquote für die Erstimpfungen im Landkreis Main-Spessart bei 57,1 Prozent, für die Zweitimpfungen bei 53,1 Prozent (Stand: 12. August). Darin berücksichtigt sind lediglich Impfungen, die durch das Impfzentrum Main-Spessart in Lohr, dessen mobile Teams und die niedergelassenen Ärzte verabreicht wurden. Nicht enthalten sind die Impfungen der Betriebsärzte, die seit dem 7. Juni in Deutschland ebenfalls in die Impfkampagne miteingebunden sind.

Wie eine Umfrage Landratsamts unter den größten Unternehmen im Main-Spessart-Kreis gezeigt hat, wurden hier (Stand 3. August) mindestens 5005 Erstimpfungen und 4256 Zweitimpfungen vorgenommen. Tatsächlich dürfte diese Zahl noch höher liegen, denn noch haben nicht alle angefragten Firmen auf die Umfrage geantwortet. Zudem gibt es eine Reihe von kleineren Unternehmen, die ebenfalls Impfangebote gemacht haben dürften.

Mit den gemeldeten Betriebsimpfungen erhöht sich die Quote der verabreichten Erstimpfungen auf 60,9 Prozent, die der Zweitimpfungen auf 54,4 Prozent, wohlwissend, dass hier auch Mitarbeiter, die außerhalb des Kreises wohnen, geimpft wurden. Umgekehrt haben sich auch viele, die zur Arbeit in andere Landkreise oder Städte pendeln, bei ihren dortigen Arbeitgebern oder den dortigen Impfzentren impfen lassen. Die bayerischen Impfzentren sind seit Juni nicht mehr nur der eigenen Landkreisbevölkerung vorbehalten, sondern stehen allen Bürgern mit Wohnsitz in Deutschland zur Verfügung. lra