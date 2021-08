Viele Ideen für die künftige Nutzung

Wie geht es mit den ehemaligen Schweizer Stuben weiter? Gut 50 Interessierte kamen zur ersten Bürgerwerkstatt in die Mainwiesenhalle und diskutierten fleißig mit.

Bettingen. Geht es nach Stadtbaumeister Armin Dattler, werden die sich auf dem Gelände befindlichen Gebäude noch in diesem Jahr abgerissen. Wie berichtet, hatte die Stadt Wertheim das etwa 3,6 Hektar große Gebiet gekauft und will es einer Nachnutzung zuführen. Klar ist auf jeden Fall: Es soll Wohnraum entstehen. Wie und in welcher Form, dazu sind die Bürger aufgerufen, ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen.

OB Markus Herrera Torrez und die Stadtverwaltung waren bei der Bürgerversammlung genauso gespannt auf die Ideen der Bürger wie die Mitarbeiter der Planungsgruppe Darmstadt, die die Stadt als Stadtplaner für das Projekt engagiert hat.

„Man merkt, dass Ihnen ihr Ort am Herzen liegt“, begrüßte der OB die etwa 50 Gäste im Saal. Erstmals wurde eine solche Veranstaltung als Hybrid-Event durchgeführt, so dass man auch vom heimischen PC aus aktiv am Geschehen beteiligt war. „Heute ist der Auftakt“, rief Herrera Torrez zur Diskussion auf.

Ein Wohngebiet, das passt

Das tat auch Ortsvorsteher Ralf Tschöp. Er erhofft sich aus der Diskussion „ein Wohngebiet, das zu uns passt“. Herrera Torrez nannte das Gebiet sogar das „Filetstück von Bettingen“ und schraubte damit die Erwartungen nach oben. Etwa 200 bis 300 neue Bewohner können auf der Fläche eine neue Heimat finden. Das Projekt sei ein Paradebeispiel für Konversion, denn man führe ein bereits versiegeltes Gelände einer neuen Nutzung zu, fuhr er fort.

Nachhaltigkeit steht also an oberster Stelle der Prioritäten, bestätigte Ole Heidkamp von der Planungsgruppe Darmstadt. Er und seine Kollegin Christina Kontaxis stellten die stadtplanerischen Voraussetzungen für die Neugestaltung des Areals vor. Man plane allerdings nicht nur für das städtische Areal, sondern auch für den daneben liegenden Baugrund mit weiteren 2,4 Hektar, der sich in Privatbesitz befinde. Etwa 174 Wohneinheiten müssten nach der Bauordnung entstehen, so der Stadtplaner als Vorgabe. „Wir wollen das klassische Einfamilienhaus nicht verdammen“, aber klar sei, dass es in dem Neubaugebiet auch Mehrfamilienhäuser geben muss, damit man die Anzahl der Wohneinheiten hinbekomme. Die Zeit der großen Grundstücke sei vorbei. Aktuell plane man ein Einfamilienhaus, auch aus wirtschaftlichen Gründen, mit etwa 400 Quadratmetern. Für die Mehrfamilienhäuser sollten nach Möglichkeit nicht mehr als zwei bis vier Vollgeschosse gerechnet werden, damit der dörfliche Charakter erhalten bleibe.

Größtes Problem für die Zuhörer war aktuell die verkehrliche Anbindung des neuen Wohngebietes. Derzeit führt nur eine Straße in das Gebiet hinein und, die ist noch nicht einmal so breit, dass sie von Baufahrzeugen gefahrlos befahren werden können. Das habe schon zu Problemen bei der Zwischennutzung durch die Strabag geführt, berichtet ein Anwohner. Er und fast alle anderen Redner forderten eine zweite Zufahrt, möglichst weiter nördlich mit direkter Anbindung an die L 617 und die Campingplatzstraße. Die sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls ausgebaut werden, forderte eine weitere Bürgerin. Andere sehen die Lösung eher in drei bis vier kleinen Straßen, die in das Gebiet hineinführen.

Feuerwehr miteinbezogen

Wie das genau aussehen kann, werde man in den weiteren Planungsschritten sehen. Hierzu werde auch die Feuerwehr beratend zur Seite stehen, denn die müsse später in das Gebiet bei einem Einsatz möglichst einfach und sicher einfahren können. Ob man gleich das neue Feuerwehrgerätehaus auf dem Areal unterbringt, auch das sei Thema der Planungen.

Edgar Nenner, Vorstandsmitglied des TSV Bettingen, hat Befürchtungen, dass durch den Neubau von Wohnraum der Sportbetrieb und die so wichtigen Veranstaltungen auf dem Sportplatz eingeschränkt werden, weil sich Neubürger belästigt fühlten. Das werde berücksichtigt, beruhigte ihn Stadtplaner Heidkamp. Denn keiner wolle den Sportverein beschneiden.

Wichtig für die Planung sei auch, genügend Parkplätze auf den Grundstücken zu schaffen. Mittlerweile habe fast jede Familie zwei Autos, die sollten nicht auf der Straße stehen.

Rechtzeitig müsse man an eine Erweiterung des Kindergartens denken, so eine Bürgerin. Die Planungen sollten parallel laufen. Ob dafür der alte Standort geeignet sei oder an anderer Stelle ein Neubau entstehen solle, werde sich im Laufe des Verfahrens herausstellen. Auch die Anregung, einen Nahversorger für Bettingen anzusiedeln und gastronomische Angebote zu schaffen, waren Themen. Nicht vergessen dürfe man den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Eine direkte Anbindung des Neubaugebietes sei dabei anzustreben, so ein Bürger.

Die Diskussion war lange und zielführend und am Ende bat Ole Heidkamp alle Bewohner von Bettingen um Mithilfe. Alle Ideen seien willkommen. Man könne sie in schriftlicher Form, als Collage, als Planzeichnungen oder als Foto gerne an die Stadtverwaltung, die Planungsgruppe Darmstadt und den Ortschaftsrat bis 12. September einreichen. Am einfachsten lädt man seine Ideen unter: https://www.beteiligung-pgd.de/?id=42 auf die Seite der Planungsgruppe Darmstadt hoch, aber auch jede andere Form sei möglich. Zusätzlich werde es ab 5. August ab 17 Uhr eine wöchentliche Online-Sprechstunde geben, für die man sich bei der Stadt bei F. Behringer anmelden könne und bei der alle Fragen rund um das Thema angesprochen werden könnten.

Beteiligung erwünscht

„Beteiligt euch aktiv“, forderte Ortsvorsteher Ralf Tschöp die Bürger auf, den Prozess des Entstehens eines Neubaugebietes zu unterstützen. Im Herbst wolle man sich zu einer zweiten Bürgerrunde treffen. Dann würden die Vorschläge beraten und bewertet und daraus dann endgültige Planungsgrundlagen erstellt. Wenn alles gut laufe, rechnet Armin Dattler mit einem Baubeginn in drei bis vier Jahren.