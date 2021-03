Main-Spessart-Kreis. Rund um den Globus gehen am Samstag, 27. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter aus. Während der WWF Earth Hour, einer eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion, werden unzählige Privatpersonen zu Hause das Licht ausschalten und teilnehmende Städte symbolisch ihre bekanntesten Bauwerke in Dunkelheit hüllen, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor und der Kölner Dom.

Weltweit nehmen rund 7000 Städte und Gemeinden teil. Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 373. Im Landkreis Main-Spessart beteiligen sich die Kommunen besonders rege: die Stadt Marktheidenfeld schaltet die Beleuchtung der St. Laurentius-Kirche ab, Karlstadt verdunkelt die Karlsburg und das Historische Rathaus. In Retzstadt wird sich die Pfarrkirche St. Andreas für eine Stunde in stromsparende Dunkelheit hüllen.

Frammersbach verzichtet eine ganze Nacht auf die Beleuchtung des Kirchturms und der Marktplatzlinde. Mittelsinn ist mit der evangelischen Kirche bereits zum dritten Mal Teilnehmer der Aktion. Neben den Kommunen kann sich auch jeder einzelne für den Klimaschutz engagieren.

Sei es nun, dass man den Fernseher für eine Stunde abgeschaltet lässt oder darüber hinaus im Alltag auf einen sparsameren Umgang mit Energie achtet.