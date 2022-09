Viele bunte Hingucker

Homburg. Im Museum des Industriedenkmals Papiermühle in Homburg am Main finden am 17. und 18. September Kunstliebhaber einen bunten Reigen von Hinguckern aus Papier. Regionale und überregionale Künstler stellen ihre Arbeiten innerhalb des Papiermarkts vor und bieten auch das eine oder andere Kunstwerk zum Verkauf an.

Spannende Zeitreise

Die Besucher erwartet außerdem in der historischen Papiermühle eine spannende Zeitreise durch die Geschichte des handwerklichen und industriellen Papiermachens. Parallel stellt Marc Berger aus Brandenburg in seiner Ausstellung „Im Rahmen geblieben“ typographische Besonderheiten aus. Öffnungszeiten sind Samstag von 14-18 Uhr und am Sonntag von 10-17 Uhr. Parkmöglichkeiten befinden sich in der Remlinger Straße. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. pm