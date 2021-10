Viele Angebote aus Gesundheitsbereich

Marktheidenfeld. Die Veranstaltung „Main Vital“ in Marktheidenfeld findet von Freitag, 29. Oktober, bis Samstag, 6. November, bereits zum zweiten Mal nicht nur an einem Tag, sondern eine Woche lang statt.

Die mittlerweile neunte Auflage der Marktheidenfelder Wohlfühl-Aktion ist eine Initiative der Werbegemeinschaft und der Abteilung Stadtmarketing der Stadt Marktheidenfeld.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet Main Vital in diesem Jahr – wie im Vorjahr – nicht an einem einzigen Aktionstag, sondern gleich an mehreren Tagen statt, betonte Inge Albert vom Stadtmarketing bei der Vorstellung des Programms.

Die Inhaber der teilnehmenden Geschäfte bieten erneut eine breitgefächerte Palette an Expertenwissen sowie Tipps und Anregungen mit Angeboten aus den Bereichen Gesundheit, Fitness, Schönheit und Genuss.

Kostenlose Informationen

Besucherinnen und Besucher der Marktheidenfelder Wohlfühl-Tage haben dann bis 6. November in den teilnehmenden Geschäften wieder die Gelegenheit, sich kostenlos zu informieren und intensiv beraten zu lassen. Darüber hinaus können Interessierte wieder an verschiedenen Aktionen teilnehmen.

An der Marktheidenfelder Main Vital-Tagen beteiligen sich rund 35 Geschäfte, Dienstleister und Gastronomen. An den beiden Freitagen bieten Direktvermarkter aus der Region beim Grünen Markt unter anderem Obst, Gemüse und kulinarische Spezialitäten an. stv