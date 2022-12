Viel Spannendes über Wertheim bei Nacht erfahren

Wertheim. Viel Spannendes über Wertheim bei Nacht und so manche gruselige Begebenheit erfuhren Erwachsene und Kinder beim „Wertheimer Advents-Fenster“ am Donnerstag. Vor der Stiftskirche wurden sie vom Nachtwächter Rainer Dreikorn erwartet. Der schätzte seine Gäste auch gleich gut ein – und erkannte „Trinkfeste, Arbeitsscheue und Gottesfürchtige“ unter ihnen.

Der Nachtwächter habe nachts die Stadttore geschlossen und das Ausschankende in den Gaststätten durchgesetzt. Wer dennoch weiter trank, sei im Verlies gelandet, so Dreikorn. Weiter berichtete er, dass der Platz vor der Stiftskirche einst ein Friedhof gewesen sei. So wunderte es die Gäste nicht, dass es dort auch so manche Geister geben soll.

So stellte Dreikorn beispielsweise den Geist eines Mönchs aus dem Wertheimer Kapuzinerkloster vor. Der rechtschaffene Mann habe eine kleine Schwäche gehabt: Ab und an habe er sich einen Schoppen Wein bei seinem Freund gegönnt. Dieser habe im Haus „Burg Siebeneck“ bei der Stiftskirche gewohnt. Das Haus habe neben einem merkwürdigen Grundriss auch einen denkwürdigen Weinkeller gehabt. Da der Mönch keinen schönen Kelch für den Wein besessen habe, habe er sich unbemerkt immer wieder den Abendmahlkelch aus der Stiftskirche für seine Besuche im Weinkeller ausgeliehen. Doch Gott sehe und merke sich alles, so Dreikorn. So sei der Mönch verdammt worden, bis zum jüngsten Tag über den Friedhof zu wallen und vorbeikommenden Burschen Wein anzubieten. Wer sich traue, diesen anzunehmen und dabei den richtigen Trinkspruch ausspreche, würde mit gutem Wein belohnt. Eine Abbildung des Mönchs finde man am Eingang der Kilianskapelle, die gegenüber der Stiftskirche steht. – Auch auf die Geschichte der „weißen Frau“ (Gräfin Käterle) ging der Nachtwächter ein. Sie starb an der Pest. Erscheine ihr Geist in der Stadt, solle dies den baldigen Tod eines Mitglieds der Grafenfamilie ankündigen.

Dreikorn hatte auch eine ganz logische Erklärung für so manche Geistererscheinung, das gegenüber der Kirche liegende Gasthaus „Goldener Adler“ und die dort konsumierten alkoholischen Freuden.

Erleuchtet vom Licht von Laternen und Fackeln führte der Nachtwächter seine Begleiter hinauf zur Burg, wo es einen „warmen Empfang“ mit Apfeltee und Kartoffelsuppe an der Feuertonne gab. bdg