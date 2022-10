Viel Lob für die Musikschule

Wertheim. Gemeinderäte und Mitglieder der Freien Bürger Wertheim (FBW) waren auf Initiative des Vorsitzenden Marcus Götz in der Städtischen Musikschule bei deren Leitern Fedra und Stefan Blido zu Gast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der 1968 gegründeten Kultur- und Bildungseinrichtung werden derzeit im Kulturhaus rund 600 Schülerinnen und Schüler von 30 Lehrerinnen und Lehrern, alles Honorarkräfte, unterrichtet. Es finden jeweils 240 Wochenstunden in Instumental- und Gesangsunterricht statt.

Bis zu sieben Prozent der Unterrichteten im Instrumentalbereich sind Erwachsene, Tendenz steigend.

Mehr zum Thema Freiwilliges soziales Jahr Junge Menschen gewinnen Kompetenz Mehr erfahren

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, ist die Musikschule für ihren Betrieb auf Zuschüsse der Stadt und des Landes angewiesen. Nur zirka 40 Prozent der Kosten werden durch Unterrichtsgebühren abgedeckt.

Der der städtische Zuschussbedarf beträgt rund 270 000 Euro jährlich. Wie Johann Vogeltanz betonte, sei auch in Haushaltsjahren mit hohem Spardruck die Musikschule niemals zur Disposition gestanden.

Einen wesentlichen Beitrag leistet der Förderverein. Dessen finanzielle und ideelle Unterstützung sei eine der tragenden Säulen der Schule, so Stefan Blido. Er unterstütze auch bedürftige Familien mit einem Teilstipendium.

Die Leiter betonten die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt. Auch das Miteinander im Musikschulrat sei ein Garant für die erfolgreiche Arbeit der Schule. Mit Stolz verwies Blido darauf, dass diese einen maßgeblichen Beitrag zur beruflichen Vorbereitung künftiger Musiklehrer und Musikstudenten leiste. Angesprochen auf die Teilnahme von Schülern am Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ betonte er, dass im Mittelpunkt der Teilnahme die Förderung talentierter Kinder und Jugendlicher stehe. Auch hierfür leiste der Förderverein einen finanziellen Beitrag. Die Musikschule sei eine offene Einrichtung der musikalischen Breitenbildung, was auch die Arbeit mit Menschen, die ein Handicap haben, einschließe.

Große Schwierigkeiten hat die Schule jedoch – und damit steht sie in der Region nicht allein – bei der Gewinnung geeigneter Lehrkräfte. Insbesondere für das Fach „elementare Musikpädagogik“ suche man händeringend nach Lehrkräften. Die in diesem Fach geleistete musikalische Früherziehung sei jedoch ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung der Kinder, wurde betont. Sorge bereitet Blido hierbei, dass die Absolventenzahl an den Musikhochschulen seit Jahren rückläufig sei. Ein weiterer Faktor sei auch, dass die Bezahlung, die die Musikschulen Lehrkräften bieten können, unzureichend sei, und es daher für die Musikpädagogen ohne mehrere berufliche Standbeine nicht gehe.

Trotz aller Schwierigkeiten, ausreichend Lehrpersonal zu finden, sei es gelungen, mit der Schule Urphar-Lindelbach ein Leuchtturmprojekt zu initiieren. So findet zunächst ein Jahr lang für alle Fünft- und Sechstklässler Bläserunterricht statt. Den Kindern soll damit Spaß am Musizieren vermittelt werden. Das Üben in der Gruppe biete zudem schnelle Erfolgserlebnisse, so Blido.

Beim Rundgang konnten sich die Gäste auch von der guten Ausstattung der Schule mit Instrumenten und Unterrichtsräumen überzeugen.

Zum Abschied betonte Götz, dass die Musikschule ein Paradebeispiel dafür sei, wie mit viel Engagement und Herzblut hervorragende Arbeit geleistet werde.