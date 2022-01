VHS Wertheim hat 2022 Einiges im Programm

Wertheim. Insgesamt 230 Kurse und 69 Dozenten sorgen im ersten Semester 2022 der Volkshochschule (VHS) Wertheim für ein abwechslungsreiches Bildungsangebot. Vorgestellt haben das Programm am Mittwoch im Kulturhaus Leiterin Georgitta Szabo und deren Mitarbeiterin Carolin Schemat.

Das Semester steht, so Szabo, unter dem Motto „Bewegen wir uns!“. Die vergangenen zwei Jahren hätten für die Gesellschaft und die VHS viel verändert. Letztere eröffne mit ihrem Angebot viele Möglichkeiten, um die Menschen bei ihren Weiterbildungswünschen zu unterstützen. „Wir bieten die Möglichkeit zur Bewegung sowohl körperlich wie auch geistig.“ Man ermögliche vieles, was die Menschen weiterbringe. „Vorträge, Philosophieren, Bewegungskurse“, nannte Szabo als Beispiele. Bewegung fördere auch Kreativität.

„Omnipräsent ist das Thema Digitalisierung“, blickte die Leiterin zugleich zurück und in die Zukunft. Dabei verwies sie auf die 2021 gestartete erfolgreiche Teilnahme der VHS Wertheim am Kooperationsprogramm Onlinesprachkurse (KOS). Man habe das Programm insbesondere hinsichtlich selten gelernter Sprachen ausgebaut. Aktuell nehmen sechs Volkshochschulen an diesem Programm teil, kleine wie Wertheim, aber auch große Einrichtungen. Sie schreiben die Kurse gegenseitig aus. So gebe es auch spezielle Angebote für kleine Zielgruppen, die normalerweise vor Ort nicht zustande kämen.

Profitiert hat die VHS Wertheim auch vom Ausstattungsprogramm für die digitale Infrastruktur von Volkshochschulen. Dieses und KOS sind Teil des Landesprogramms „WEITER.mit.Bildung@BW“. Es konnten Geräte angeschafft werden, die eine Zuschaltung von Teilnehmern per Videokonferenz in einen Präsenzkurs ermöglichen. Die Online-Angebote seien vor allem bei den Integrationskursen ein wichtiges Mittel gewesen, als wegen der Pandemie keine Präsenzkurse möglich waren.

„Bei den Kursen, die wir zeitweise digital durchführten, waren die Prüfungsergebnisse sehr gut“, freute sich Szabo und verwies auf den Nutzen der Übergangslösung. Reiner Online-Unterricht sei aber kein Ersatz für Präsenz, betonte sie am Beispiel eines Onlinekurses im Bereich „Berufliche Sprachkenntnisse“. Hier sei die hohe Motivation der Teilnehmer im Laufe der Monate immer weiter zurückgegangen. Entsprechend setze man in Zukunft auf eine Mischung aus Präsenz- und Onlineangeboten.

84 Sprachkurse

Größter Bereich ist im neuen Semester wieder das Sprachangebot mit insgesamt 84 Kursen. „Gut zwei Drittel davon sind Deutschkurse“, so die Leiterin weiter. Darüber hinaus sei auch aus beruflichen Gründen Englisch gefragt. Viele Stammteilnehmer, aber auch neue Interessenten, gebe es bei Kursen in Spanisch und Italienisch.

Als zweitgrößten Kursbereich nannte die Expertin das Feld Gesundheit (50 Kurse). Hier boomen vor allem Entspannungsangebote. Aber auch Fitnesskurse wie Aquafitness seien beliebt.

Das drittgrößte Feld ist mit 44 Kursen der Bereich „Gesellschaft, Umwelt und Recht“. Immer bedeutender wird auch die Sparte „Arbeit und Beruf“ (aktuell 31 Angebote). Neben dem „Xpert Business Lernnetz“ mit bundesweit anerkannten Abschlüssen gibt es zur beruflichen Weiterbildung zum Beispiel verschiedene PC- und Internetkurse. Zudem gibt es Angebote, für die ein Bildungsurlaub gemäß Bildungszeitgesetz möglich ist. Mit 29 Kursen im Bereich Kunst, Kultur und Gestalten finden auch Freunde der Kreativität eine breite Auswahl.

Carolin Schemat stellte das Angebot der „Jungen VHS“ für Kinder und Jugendliche vor. „Wir wollen die Zielgruppe animieren rauszugehen und sie auf vielfältige Weise aus ihrem Alltag entführen“, erklärte sie. Ein Ziel sei es, schon die Kleinen spielerisch an das Thema Nachhaltigkeit heranzuführen. So gibt es beispielsweise einen Kurs zur Schokoladenherstellung in Verbindung mit dem Thema fairer Handel. Im Bereich „Natur entdecken“ wird mit natürlichen Materialien aus dem Wald gebastelt. Auch an die ganze Familie wird gedacht. So steht unter der Überschrift „Famoos und gewaldig“ ein Waldspaziergang samt Naturerlebnis mit allen Sinnen auf dem Programm. Mit „Hap-Ki-Do“ und Inlineskaten motiviert man den Nachwuchs zum Bewegen. Zudem gibt es Kreativitätskurse für drinnen.

Ein weiteres wichtiges Element ist das Lernen von Sprachen auf kreative Art – etwa beim Mixen von alkoholfreien Cocktails oder einem Englisch-Summercamp. Außerdem gibt es einen Onlinekurs für Jugendliche zur Einführung in die japanische Sprache. „Bei den Kinder- und Jugendangeboten werden Bildungsgutscheine anerkannt“, so Schemat.

Insgesamt, so Szabo, finden im kommenden Semester rund 70 der 230 Kurse digital statt. Familienpassinhaber erhalten eine Ermäßigung.

Persönliche Begegnungen seien im gesellschaftlichen Miteinander wichtig, betonte die Leiterin: „Aktuell ist die Nachfrage nach Präsenzkursen trotz aller Auflagen groß.“ Die Präsenzkurse seien ausgebucht.

Das Programmheft mit einer Auflage von 18 000 Exemplaren wird ab Samstag an die Haushalte erteilt. „Unsere Evaluierung zeigt, dass 80 Prozent unserer Teilnehmer sich ein gedrucktes Programmheft wünschen“ Bei der Anmeldung nutzten die meisten Kursteilnehmer dann die Onlineanmeldung über die VHS-Internetseite.