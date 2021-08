VHS-Kino Wertheim spielt „Rosas Hochzeit”

Wertheim. In der Reihe Vhs-Kino läuft am Dienstag, 17. August, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 18. August, um 20.30 Uhr im Roxy Wertheim der Film „Rosas Hochzeit“.

Kurz vor ihrem 45. Geburtstag beschließt Rosa, dass es Zeit für einen radikalen Wandel in ihrem Leben ist. Immer hat sie für die anderen gelebt, in ihrem Job als Kostümbildnerin bis zum Umfallen gearbeitet, den Vater zum Arzt begleitet, sich um die Kinder ihres Bruders gekümmert. Knall auf Fall verlässt sie Valencia, um sich im alten Schneiderladen ihrer Mutter in einem kleinen Küstenort den Traum vom eigenen Geschäft zu erfüllen.

Aber es ist nicht so leicht, sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Der Job, ihr Vater, die Geschwister, ihr Freund, ihre Tochter Lidia … Das Handy hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Rosa beschließt, ein Zeichen zu setzen: Sie will heiraten. Und diese Hochzeit wird eine ganz besondere sein. Mit „Rosas Hochzeit“ ist Iciar Bollain („El Olivo - Der Olivenbaum“, „Yuli“) ein Überraschungshit in Spanien gelungen: Eine dramatische Komödie, die Geschichte einer Befreiung, mit einem herausragenden Ensemble, allen voran der umwerfenden Candela Peña – „ein Film in der besten Tradition des spanischen Kinos, unterhaltsam, mediterran, fröhlich.“ „Rosas Hochzeit“ ist Gefühl und Wirklichkeit, es ist eine Geschichte über das Menschsein, das Mitgefühl und die Liebe. Es tut so gut, mit der positiven Energie aus dem Kino zu kommen, die uns „Rosas Hochzeit“ mitgibt: Lachen, ein hingebungsvolles, herausragendes Ensemble und eine großartige Geschichte, die noch lange nachhallt.