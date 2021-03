Marktheidenfeld. Die Volkshochschule (VHS) in Marktheidenfeld bietet im Frühjahr und Sommer erstmals geführte Radtouren rund um Marktheidenfeld an. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden hierzu von der VHS im vergangenen Jahr Radtourenguides in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)und der Abteilung Stadtmarketing und Tourismus der Stadt zum ADFC-Tourist-Guide ausgebildet.

Die Radtouren unter der Leitung der Fahrradtouren-Guides sind online unter www.vhs-marktheidenfeld.de buchbar. Die insgesamt 13 angebotenen Touren dauern je nach Geschmack zwischen zwei bis sieben Stunden und finden von Ende April bis Ende August statt. Ziele sind unter anderem der Bettingbergtunnel sowie die schönsten Ecken im Spessart. Weitere Informationen sind unter www.vhs-marktheidenfeld.de in der Rubrik Gesellschaft/Einzelveranstaltungen unter „Radtouren“ zu finden.