Verwaltung prüft jetzt andere Lösungen zur Entlastung

Wertheim. Die Naturkindgruppe an der Kindertagesstätte Bettingen kommt nicht zustande, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Interesse der Eltern sei zu gering gewesen: Statt der mindestens elf notwendigen Anmeldungen seien nur vier eingegangen. Jetzt prüfe die Stadtverwaltung andere Ausweichmöglichkeiten zur Entlastung der Gruppenräume.

Die Idee zur Angliederung einer Naturkindgruppe an die Kita Bettingen war entstanden, weil sich ab Mitte nächsten Jahres ein Engpass abzeichnet. Dann „drängen“ die beiden geburtenstarken Jahrgänge 2018 und 2019 in die zweigruppige Einrichtung, in der bis zu 42 Kinder ab drei Jahren betreut werden können.

Die Naturkindgruppe kommt in Bettingen nicht zustande. Jetzt werden andere Lösungen geprüft. © Stadt Wertheim

Um eine Entzerrung zu schaffen und weiterhin gute pädagogische Qualität zu ermöglichen, bereitete das Referat Bildung und Familie in enger Abstimmung mit der Ortsverwaltung die Einrichtung einer Naturkindgruppe vor. Eine erste Elternumfrage im Juli 2021 hatte großes Interesse an einem solchen Angebot ergeben.

Im Februar stellte man den Eltern in einer Informationsveranstaltung ein denkbares Konzept für die Naturkindgruppe näher vor und bat um verbindliche Anmeldung bis 4. März. Bei ausreichendem Interesse hätte die Verwaltung dann auf eine Inbetriebnahme der zusätzlichen Gruppe im Herbst hingearbeitet. Den zeitlichen Vorlauf hätte die Verwaltung vor allem für die Gewinnung von Fachpersonal gebraucht.

Doch die Mindestanzahl von elf Kindern wurde bei weitem nicht erreicht, stattdessen meldeten die Bettinger Eltern nur vier Kinder an. Damit hat sich die Naturkindgruppe, die auf eine Kapazität von 20 Plätzen angelegt gewesen wäre, erledigt. Das Referat Bildung und Familie prüft nun andere Lösungen, mit denen die Kindertagesstätte Bettingen entlastet werden kann. Die Überlegungen gehen in Richtung Ausweichmöglichkeit für kleine Gruppen im Außenbereich des Kindergartens. Erste Ergebnisse können voraussichtlich bis Juni vorgelegt werden.