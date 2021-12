Vertreter trafen sich zu digitalem Austausch

Wertheim. Das jährliche Arbeitsgespräch der Vertreter der Partnerstädte fand wegen der Corona-Pandemie erstmals digital statt. Organisator und digitaler Gastgeber war die Stadt Wertheim.

Städtepartnerschaftsverantwortliche aus Huntingdon/Godmanchester (Großbritannien), Szentendre/Csobánka (Ungarn) und Gubbio (Italien) nahmen am Online-Meeting teil. Salon-de-Provence (Frankreich) war nicht vertreten. Wichtiges Thema waren die Städtepartnerschaftsjubiläen zwischen Huntingdon/Godmanchester und Csobánka, die in Wertheim vom 27. bis 30. Juli gefeiert werden. Außerdem wurde über das Internationale Jugendsportturnier mit integriertem Arbeitsgespräch, das Szentendre vom 23. bis 28. Oktober ausrichtet, gesprochen. Beide Veranstaltungen sind vom Pandemieverlauf abhängig. Zudem beschäftigten sich die Vertreter mit der Einrichtung eines gemeinsamen Facebook-Auftritts.

In der Vorbereitung und Organisation des jährlichen Internationalen Arbeitsgesprächs wechseln sich die Partnerstädte ab. Ausrichter ist in der Regel die Stadt, in der im gleichen Jahr das Jugendsportturnier oder das Jugendkulturfestival stattfindet. Die Vertreter der Partnerstädte nutzen das Gespräch, um gemeinsame Aktivitäten zu planen und partnerschaftsrelevante Themen zu diskutieren.

Die Fäden der Organisation für das digitale Arbeitstreffen liefen bei Celia Fernandez Selles, der Partnerschaftsbeauftragten der Stadtverwaltung, und ihrem Kollegen Nico Hildenbrand zusammen. Sie wurden unterstützt durch Mitglieder des Partnerschaftskomitees und der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW). Zum Auftakt begrüßte Bürgermeister Wolfgang Stein die Teilnehmer.

