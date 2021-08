Versuchter Einbruch in Lottoannahme

Marktheidenfeld. Zu einem versuchten Einbruch in ein Lottogeschäft in der Petzoltstraße kam es am Dienstagabend, gegen 20.35 Uhr.

Eine Zeugin konnte von ihrer Wohnung aus beobachten, wie sich ein unbekanntes Pärchen, ein Mann und eine Frau, an der Eingangstür zum Geschäft zu schaffen machten. Dabei hantierte der Mann mit einem Akkuschrauber, während die Frau Schmiere stand. Kurz darauf brachen die beiden Unbekannten ihr Vorhaben ab und liefen zu Fuß in Richtung Main. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Durch die Beschädigung der Schließzylinder der Eingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die beiden bislang unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: Beide scheinen osteuropäischer oder slawischer Herkunft zu sein. Die männliche Person war schlank, etwa 170 cm groß, etwa 40 Jahre alt. Er trug ein schwarzes oder dunkelblaues Cap, Schild nach vorne getragen und hatte einen Akkuschrauber bei sich.

Die weibliche Person war von kräftige Statur, etwa 170 cm groß, etwa 40 Jahre alt und trug die Haare zum Pferdeschwanz gebunden.