Versuchter Automatenaufbruch in Bestenheid

Wertheim. Beim Amtsgericht Wertheim legte die Staatsanwaltschaft einem 31-jährigen Mann aus der Main-Tauber-Stadt zur Last, er sei beim versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz des E-Centers in Bestenheid einer der beiden Täter gewesen. Der Angeklagte bestritt das und behauptete, zufällig vor Ort gewesen zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sachbeschädigung

Aussagen von Zeugen und vor allem die DNA-Spur an einem Arbeitshandschuh veranlassten die Richterin zur Verurteilung. Wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung verhängte sie eine Strafe von 100 mal 30 Euro.

Am 21. Juni 2021, kurz nach 23 Uhr, hatte eine Frau in einem Nachbargebäude „Gekröle“ gehört. Durchs Fenster sah sie zwei junge Männer, der eine, größer und schlanker, hebelte mit einem Werkzeug am Automaten, der andere beobachtete die Umgebung. Gesichter waren wegen der Kapuzenpullis nicht zu erkennen. Sie verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung, die sich in der Nähe befand, kam ohne Blaulicht über die Sudetenstraße. Am Kreisel sahen die Beamten einen Pkw, der in Höhe des Automaten nach rechts hinunter zum Hagebau-Parkplatz fuhr. Gleich anschließend, in der Straße Am Ried, hielten sie den schwarzen VW-Passat an. Der Angeklagte und D. stiegen in T-Shirts aus, im Wagen fand man kein Werkzeug.

Mehr zum Thema Prozesse Anstiftung zum Mord - Ehepaar verurteilt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tatort Tauber-Odenwald Fall Sabine in Wiesenfeld: Mord an 13-Jähriger noch nicht aufgeklärt Mehr erfahren Australien Fall Cleo Smith: Kidnapper muss lange ins Gefängnis Mehr erfahren

Am nächsten Morgen, beim Absuchen der kurzen Fluchtstrecke, entdeckte der Ermittlungsbeamte einen Arbeitshandschuh. Seine Beharrlichkeit, dass dieser weiter untersucht wird, zahlte sich aus.

DNA gefunden

Die daran gefundene DNA entspricht im Verhältnis 1,4 Mal zehn hoch zehn der von D., heißt, unter 14 Milliarden Menschen hat statistisch nur einer diese DNA. Der Schaden am Automaten betrug 309 Euro.

Der ledige Angeklagte, früher in Freudenberg wohnhaft, arbeitet nun für ein Taxiunternehmen und zahlt Unterhalt für zwei Kinder. Von den vier Vorstrafen erhielt er zwei wegen Drogendelikten. Die jetzigen Vorwürfe bestritt er, er habe sich mit sieben bis acht Leuten auf dem Hagebau-Parkplatz aufgehalten. Als das Blaulicht der Polizei anging, seien die anderen schon fort und er am Wegfahren gewesen. Die Staatsanwaltschaft sah in dem nicht gefundenen Werkzeug und den fehlenden Kapuzenpullis kein Hindernis. Der Verteidiger vertrat eine andere Meinung, auch wegen des Gekröles, und beantragte Freispruch.

Richterin sah Mittäterschaft

Die Richterin hielt den Angeklagten nicht für den Initiative-Führer, sah bei ihm aber trotzdem Mittäterschaft und nicht nur Beihilfe. Als Anlass der Tat vermutete sie „eine saublöde Idee“ im Schutz der Dunkelheit. Das Verfahren gegen D. ist ausgesetzt, nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hat er sich in die Türkei abgesetzt.