Wertheim. „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona vorbei wäre“ – eine kleine Mutmacher-Serie unter diesem Titel hat unsere Zeitung vor kurzem begonnen.

Katharina Buchholz, Mitglied der Lokalredaktion Wertheim: Die Pandemie ist vorbei? Mein erster Gedanke: Endlich keine Diskussion mehr darüber, ob und wie gründlich die Kinder ihre Hände waschen müssen.

Was tun mit der wiedergewonnen Freiheit und Leichtigkeit? Ab heute ist der Familienterminplan voll! Zu viele geliebte Menschen hat meine Familie und habe ich in den vergangenen Monaten auf Abstand gesehen, nur gehört oder über eine Webcam gesehen.

Die verpassten Momente holen wir nun nach. Gleich am Wochenende mit einem gemeinsamen Essen: mein Mann und meine Kinder, meine Eltern, meine Schwester nebst Mann und frisch geschlüpftem Baby, mein Bruder, meine Oma – alle an einem Tisch im Haus meiner Eltern. Meine Mutter wird Spätzle und Linsen kochen; für den Kaffee am Nachmittag hat sie mindestens zwei Torten vorbereitet. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen...

Eine Woche später startet dann bei uns im Garten die große Sause, schließlich steht noch eine Einweihungsparty aus. Es gibt ein großes Buffet mit Fingerfood: Bitte einfach zugreifen. Eingeladen sind all unsere Freunde. Die Kinder spielen ausgelassen miteinander, die Erwachsenen plaudern und lachen. Wir fallen uns in die Arme. Es fühlt sich an wie Geburtstag, Weihnachten und Sommerferien zur gleichen Zeit. Nein, noch besser.

Sobald wir alle Urlaub haben, startet dann die große Besuchstour: Wir fahren nach Mainz, von dort nach Hannover, weiter nach Hamburg, Berlin, machen einen Abstecher an die Ostsee, dann wieder runter Richtung Jena, Leipzig, Stuttgart. Realistisch ist das in einem Urlaub überhaupt nicht zu schaffen. Aber – egal. Wir haben Zeit. Die Pandemie ist vorbei.