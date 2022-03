Vernetzung zum Wohl der Bevölkerung verbessern

Wertheim. Der Gesundheitsstandort Wertheim ist derzeit insgesamt gut aufgestellt. Aber er kann und soll weiter gestärkt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und der Rotkreuzklinik Wertheim ging es bei einem digitalen Austausch von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez mit Vertreterinnen und Vertretern des Krankenhauses sowie niedergelassenen Haus- und Fachärztinnen und -ärzten. Damit dieses Ziel erreicht wird, sei Vertrauen der Akteure untereinander und eine bessere Vernetzung notwendig, war man sich einig. Alle Beteiligten streben eine intensivere Zusammenarbeit an.

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen musste das Treffen, das eigentlich in Präsenz geplant war, im letzten Moment in den „digitalen Raum“ verlegt werden. Eine Tatsache, die von allen Beteiligten zwar sehr bedauert, aber als unbedingt notwendig erachtet wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei“, mahnte der Oberbürgermeister und erntete dafür einhellige Zustimmung. Herrera Torrez nutzte die Gelegenheit, um alle Beteiligten in den Arztpraxen und dem Krankenhaus für ihr außerordentliches Engagement bei der bisherigen und künftigen Bewältigung der Pandemie zu würdigen.

Trotz der ungünstiger gewordenen Rahmenbedingungen habe man das Treffen aber nicht verschieben wollen. „Es war höchste Zeit dafür“, begründete der Redner diese Entscheidung. Weiter appellierte er an die Teilnehmenden des Treffens: „Wir wollen die gesundheitliche Versorgungssicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger. Dazu brauchen wir Ihrer aller Fachkompetenz.“ Der Gesundheitsstandort Wertheim habe nur dann eine gute Zukunft, „wenn wir beides haben – niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und das Krankenhaus vor Ort“.

In einer kleinen Präsentation erläuterte der Oberbürgermeister die kürzlich unter Federführung der Rotkreuzklinik und mit Unterstützung der Stadt gestartete Kampagne zur Gewinnung von Hebammen und Entbindungspflegern. Diese finde sich auch auf der neuen städtischen Internetseite „Arbeiten in Wertheim“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ausführlich stellten Krankenhausdirektorin Cornelia Krause sowie die Chefärztin und Chefärzte beziehungsweise Leitenden Oberärztinnen und – Ärzte das Leistungsportfolio der Rotkreuzklinik und ihrer acht Fachabteilungen vor. Krause betonte, dass man bei der Geburtshilfe nach wie vor von einer „Pause“ und nicht von einer „Schließung“ spreche. Die Suche nach Hebammen und Geburtspflegern gestalte sich allerdings äußerst schwierig, räumte sie ein.

„Es ist ein großer Vorteil, das Krankenhaus vor Ort zu haben“, hieß es im anschließenden Meinungsaustausch. Dieses müsse aber auch genutzt werden, wurde die wichtige Rolle der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte betont. „Wir wünschen uns einen regen Dialog und stellen uns diesem“, machte Krankenhausdirektorin Krause deutlich. „Wir wollen erfahren, was wir besser machen können, und sind für Ideen und Vorschläge offen.“ Wie es abschließend in der Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, war man sich am Ende einig in der Hoffnung, dass ein nächstes Treffen, das es nicht nur nach Ansicht von Oberbürgermeister Herrera Torrez auf jeden Fall geben soll, wieder in Präsenz stattfinden kann. Denn der persönliche Austausch sei gerade bei der Gesundheitsversorgung sehr wichtig.