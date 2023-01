Vermisster wohlbehaltenzurück

Amorbach/Reicholzheim. Der seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag vermisste 47-jährige Simon Wohlfarth kehrte inzwischen wohlbehalten nach Hause zurück. Die Miltenberger Polizei hatte nach dem Mann gesucht und bat auch im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Hinweise und Mithilfe.

Wie bereits berichtet, hatten Angehörige den Mann am Mittwoch bei der Miltenberger Polizei als vermisst gemeldet. Der Gesuchte hatte am Montagabend das Haus verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der Mann am Dienstag Geld an einem Automaten in Reicholzheim abgehoben hatte. Am Freitagabend konnte der Gesuchte wohlbehalten angetroffen werden. pol