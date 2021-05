Verlosung einer Online-Weinprobe

Main-Spessart-Kreis. Die Servicestelle Ehrenamtskarte des Landkreises Main-Spessart hat sich für Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte etwas Besonderes ausgedacht: Einem exklusiven Kreis von 15 Karteninhabern wird die Möglichkeit eröffnet, am Samstag, 29. Mai um 19 Uhr an einer virtuellen Weinprobe durch das Weingut Keller in Eußenheim teilzunehmen. Das Weinpaket wird nach Hause geliefert. Dieses ist bestückt mit einer Flasche Secco, zwei erlesenen Weinen und einer Schokoladenauswahl passend zu den edlen Tropfen.

AdUnit urban-intext1

In fröhlicher, lockerer Atmosphäre wird Winzer Ludwig Keller zusammen mit Tochter Eva-Maria und Sohn Maximilian durch den Abend führen, Weine erklären, das richtige Wein probieren erläutern, gespickt mit Weinsprüchen, Zitaten und Weisheiten.

An der Verlosung können nur Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte teilnehmen. Die Inhaber müssen eine E-Mail an Ehrenamtskarte@Lramsp.de schicken, mit dem Stichwort „Gewinnspiel Online Weinprobe“, Name, Anschrift, Telefonnummer und unbedingt auch eine gültige E-Mail-Adresse angeben. pm