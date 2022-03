Verkehrsunfallstatistik 2021: Weniger Tote, aber mehr Verletzte

Odenwald-Tauber. „Wie bereits im Jahr 2020, ging auch im vergangenen Jahr die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn deutlich zurück. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden ist hingegen leicht gestiegen, so dass wir mit Nachdruck unsere Kontrollstrategien weiter flächendeckend umsetzen werden“, stellte der Leiter der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn Thomas Lüdecke fest. Mit Blick auf die Gesamtzahl der Unfälle kann sowohl für Baden-Württemberg als auch für den Bereich des Polizeipräsidiums (PP) Heilbronn ein geringfügiger Anstieg der Zahlen verzeichnet werden.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn stieg im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent. Gefallen hingegen ist die Anzahl der Verkehrstoten beim Polizeipräsidium Heilbronn. Diese fiel im Stadtkreis Heilbronn und in den vier Landkreisen um 20,5 Prozent auf 31 Personen (2020: 39).

Gesamtunfallzahlen

2021 war landesweit eine Zunahme bei den Verkehrsunfällen (VU) um 1,6 Prozent (2021: 273 807; 2020: 269 557) festzustellen. Das Polizeipräsidium Heilbronn registrierte 2021 ein Gesamtaufkommen von 21 557 Verkehrsunfällen. Hiervon waren 12 879 sogenannte Kleinstunfälle, die aufgrund ihrer geringfügigen Bedeutung in der Unfallanalyse und statistischen Betrachtung nicht weiter berücksichtigt werden. Die Zunahme im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums aller Unfälle lag bei 4,2 Prozent (2020: 20 680).

Unfälle mit Personenschaden

Die Anzahl der verunglückten Personen ist gesamt (- 0,3 Prozent, 2021: 3.079 / 2020: 3.089), im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn leicht gesunken. Die Zahl der Schwerverletzten stieg jedoch um 3,6 Prozent von 550 auf 570 im Jahr 2021. Die Anzahl der Verkehrstoten sank von 39 in 2020 auf 31 im vergangenen Jahr.

Bei den 31 Getöteten im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn handelte es sich um 14 Pkw-Insassen, sechs Lkw-Insassen, sieben Motorradfahrer, zwei Pedelecfahrer sowie zwei Fußgänger.

Ursachen für die Unfälle

Die prozentualen Anteile in den meisten Ursachenbereichen zeigen über Jahre hinweg nur marginale Veränderungen. Im Gegensatz dazu haben sich die Unfälle aufgrund von Abstandsverstößen um rund 47 prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert. In der Gesamtbetrachtung der Unfälle mit Sachschäden sind Vorfahrtsverletzungen gefolgt von zu hoher Geschwindigkeit die häufigsten Unfallursachen.

Bei Unfällen mit Personenschaden verändert sich das Bild. Hier liegt an erster Stelle bei 19,9 Prozent der Unfälle als Unfallursache ein Geschwindigkeitsverstoß vor, gefolgt von Abstands- (16,8 Prozent) und Vorfahrtsmissachtungen (15,5 Prozent). Bei jedem vierten Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden (Tote oder Schwerverletzte) war überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache Nummer eins. Je höher die gefahrene Geschwindigkeit, umso höher steigt das Risiko im Falle eines Unfalls schwerste Verletzungen davonzutragen.

Bei ihren Verkehrskontrollen registrierte die Polizei 2021 im Bereich des Polizeipräsidiums mehr als 175 000 Geschwindigkeitsverstöße, was zu rund 3000 Fahrverboten führte. Außerdem deckten die Beamten bei ihren schwerpunktmäßig durchgeführten Kontrollen auf, dass 8226 Personen den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten und 7103 ihr Handy während der Fahrt benutzten.

Aufgrund mangelnder Verkehrstüchtigkeit kam es 2021 zu 182 Unfällen (2020: 154) bei denen mindestens einer der Unfallbeteiligten unter dem Einfluss von berauschen-den Mitteln wie Alkohol oder Drogen stand.

Allein hierbei wurden fünf Menschen getötet, 52 schwer und 170 leicht verletzt. Unfälle unter Drogeneinwirkung nahmen im Präsidiumsbereich im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent ab (2021: 49 / 2020: 56).

Im Rahmen der polizeilichen Verkehrsüberwachung wurden im vergangenen Jahr 1015 Fahrzeugführer wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung und 934 Fahrer wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung zur Anzeige gebracht.

„Neben Versicherungsproblemen, einem Fahrverbot, der MPU sowie Geldstrafen, drohen Personen, die sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinters Steuer setzen, im äußersten Fall auch Freiheitsstrafen. Mit früher Aufklärung und Präventionsangeboten wollen wir entsprechenden Verstößen entgegenwirken. Zudem werden wir weiterhin flächendeckende Kontrollmaßnahmen mit immer mehr hierfür spezialisiertes Personal durchführen und Verstöße konsequent ahnden“, betont Thomas Lüdecke.

Mehr Unfälle mit Fahrrädern

Die weiterhin hohen Zuwachsraten bei den Verkaufszahlen von Pedelec spiegeln sich auch in der Unfallhäufigkeit dieser Verkehrsbeteiligung wieder. Seit Jahren nimmt der Radfahrverkehr zu. Mit einem Pedelec ist das Radfahren nicht nur für junge und sportliche Fahrer attraktiv. Auch für andere Altersgruppen wird damit ein (Wieder-)Einstieg ins Radfahren erleichtert und möglich gemacht. Da die Pedelecs den Fahrrädern statistisch gleichgestellt werden, schlägt die insgesamt unerfreuliche Entwicklung bei den Pedelecs unmittelbar auf die Gesamtzahl der Fahrradunfälle durch (+ 11,7 Prozent beim Polizeipräsidium Heilbronn). Bereits im Vorjahr waren die Zahlen um knapp 20 Prozent gestiegen.

Die Anzahl der Unfälle mit Pedelecfahrern stieg in 2021 nochmals um 41,8 Prozent auf 224 (2020: 158) an. Bei Unfällen mit Pedelec wurden zwei Fahrer getötet. Die Hauptunfallursachen bei den Rad-/Pedelecfahrern liegen hauptsächlich im Bereich der Geschwindigkeit, der Verkehrstüchtigkeit sowie der Vorfahrtsverletzung.

Viele Nutzer von Pedelec sind ungeübt mit den schnellen Rädern. „Man sollte vor der ersten Tour ein Training absolvieren und sich mit dem neuen Gefährt vertraut machen“, rät Polizeipräsident Becker und betont: „Ein Helm ist ein absolutes Muss!“

Bei 186 Unfällen mit Fußgängern im Jahr 2021 wurden zwei Personen getötet (2020: 4), 38 (2020: 44) schwer und 140 (2020: 151) leicht verletzt.

Im Bereich des Polizeipräsidiums wurde, entsprechend dem landesweiten Trend, einer Abnahme (- 12,3 Prozent), ebenfalls eine fallende Tendenz der Unfälle mit Beteiligung motorisierter Zweiradfahrer registriert. Die Zahl der Unfälle sank um 19,5 Prozent (2021: 447 / 2020: 555). Die Anzahl der getöteten Zweiradnutzer blieb wie im Vorjahr bei sieben Personen. Die häufigsten Unfallursachen bei Nutzern von motorisierten Zweirädern sind 2021 nach ihrer Häufigkeit gesehen: Abstandsverstöße 39-mal; Geschwindigkeitsverstöße 89-mal, Fehlerhaftes Überholen 24-mal, Abbiegen oder Wenden 8-mal sowie Vorfahrtsfehler 13-mal

Da der Beginn der Motorradsaison anhand der Saisonkennzeichen festgelegt werden kann, ist schon im März, beginnend , mit einem verstärkten Motorradaufkommen zu rechnen. Das Polizeipräsidium hat für 2022 wieder eine Motorradkonzeption zur Bekämpfung von Motorradunfällen vorbereitet und wird diese im Frühjahr umsetzen. Die Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Lkw beteiligt waren, erfuhr einen leichten Anstieg. Fast die Hälfte aller Lkw-Unfälle (1.181) sind auf ungenügenden Sicherheitsabstand (78 VU), Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (184 VU) sowie Überhol- (110 VU) / Vorfahrts- (73 VU) und Geschwindigkeitsverstöße (57 VU) zurückzuführen.

Kinder waren 2021 im Präsidiumsbereich an 110 Unfällen beteiligt. Hierbei wurde bei 100 Unfällen mit Personenschaden glücklicherweise kein Kind getötet, jedoch 27 Kinder schwer und 132 leicht verletzt. In 69 Fällen waren Kinder die Verursacher der Unfälle. Als Mitfahrende verunglückten 52 Kinder. Bei Unfällen gibt es für Kinder, die nicht entsprechend gesichert sind, ein hohes Verletzungsrisiko. Der Kindersicherung kommt deshalb eine herausragende Bedeutung zu.

Weniger Verkehrsunfallfluchten

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn nahmen im Jahr 2021 insgesamt 4244 Unfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf. Unfallfluchten sind damit gegenüber dem Vorjahr um - 3,3 Prozent gefallen. Ihr Anteil am Unfallaufkommen schwankt seit Jahren um die zwanzig Prozentmarke, das heißt bei jedem fünften Unfall, den die Polizei aufnimmt, flüchtete der Unfallverursacher. 34,5 Prozent der Unfallflüchtigen konnten ermittelt werden. „Wir appellieren dringend an die Mithilfe der Bevölkerung, um diesem sozialschädlichen Verhalten entgegenwirken zu können und die Flüchtigen dingfest zu machen. Wer Zeuge eines Unfalls wurde, soll sich immer bei der Polizei melden!“, so Thomas Lüdecke.