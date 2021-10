Verkehrsproblem war Thema

Wertheim. Die Stadtverwaltung Wertheim lud zum ersten Mal Betriebsräte der Wertheimer Unternehmen in das Rathaus eingeladen. Die von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ausgesprochene Einladung richtete sich an die Betriebs- und Personalratsvorsitzenden der größten in Wertheim angesiedelten Unternehmen, in denen eine Arbeitnehmervertretung besteht. Neben der Vermittlung der Wertschätzung für die Arbeit von Beschäftigten und deren Interessenvertretern war die Intention des Zusammentreffens das gegenseitige Kennenlernen und der kommunalpolitische Austausch, ist einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen.

„In vielen Städten“, so fügte Herrera Torrez an, „gehören der kommunalpolitische Austausch und die Vermittlung von Wertschätzung für Arbeitnehmervertretungen zur alltäglichen Arbeit. Dies nun auch in Wertheim zu tun, ist angesichts der großen Bedeutung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen für den Wohlstand der Großen Kreisstadt angemessen und richtig.“ Breit angelegte Unternehmergespräche bildeten bereits eine wichtige Säule der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung. Ergänzend komme nun ein weiterer Blick auf die Entwicklung des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes Wertheim hinzu: Der von über 12 500 sozialversicherungspflichtig und abhängig beschäftigten Arbeitnehmern in Wertheim.

Entlang der von ihm formulierten acht Prämissen der Kommunalpolitik stellte der Oberbürgermeister die Handlungsfelder und Schwerpunkte für Wertheim in den kommenden Jahren vor. Es gehe unter anderem darum, die Einwohnerzahl mindestens zu stabilisieren und sie zu steigern, um den Standard der vorhandenen Infrastruktur zu erhalten. Erste Erfolge seien bereits zu verzeichnen. Dies korrespondiere mit den anhaltenden Bemühungen um die Stärkung der Wirtschaftskraft. Herrera Torrez ging auf die Anstrengungen zur Schaffung von Wohnraum und den Ausbau der Bildungs- und Betreuungslandschaft ein, thematisierte auch die verordnete Haushaltsdisziplin. „Mit der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem in den vergangenen zehn Jahren sind wir sehr zufrieden“, betonte der städtische Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim. Warum das so ist, belegte er anhand zahlreicher Ansiedlungs- und Erweiterungsbeispiele in allen Gewerbegebieten.

Aus den Reihen der Arbeitnehmervertreter fand das Treffen ausnahmslos Zuspruch. Gerne genutzt wurde die Gelegenheit zum Austausch über laufende oder geplante Projekte in der Stadt. Neben Zustimmung brachten die Betriebsräte auch Bedenken vor. So wurden ökologische Aspekte angesprochen, Fragen der Flächenversiegelung oder der Verkehrsproblematik erörtert. Es wurde zu bedenken gegeben, dass es zwar lobenswert sei, preiswerten Wohnraum schaffen zu wollen, dieser aber für niedrigverdienende Beschäftigte oft nicht erschwinglich sei. Einig war man sich darin, dass die Gesprächsrunde fortgesetzt werden soll. stv

