Verkehrsinsel in Bettingen komplett umgestaltet

Bettingen. „Neues Leben auf der Insel“, so lautete die Projektbezeichnung mit der die Naturschutzgruppe „Unteres Aalbachtal“ am Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ des Ministeriums für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz im vergangenen Jahr teilgenommen hatte. Die Gruppe gehörte zu den Preisträgern .

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Leider sah es aber lange Zeit danach aus, dass die Pandemie mit ihren Auflagen der Naturschutzgruppe bei der Umsetzung des Projekts einen Strich durch die Rechnung machen würde, denn: die Aktion „Gemeinsam:Schaffen“ und Pandemievorschriften schließen sich aus. Letztendlich hat die Gruppe es doch geschafft, die Zeit niedriger Inzidenzen zu nutzen und das Projekt gemeinsam umzusetzen.

Schwerpunkt:Wildbienen

So wurde die rund 60 Quadratmeter große Verkehrsinsel in Bettingen zwischen Remlinger Pfad und Steinigte Äcker in ein Paradies für Insekten umgestaltet. Mit dem Schwerpunkt auf Wildbienen entstand ein durch eine Trockensteinmauer begrenztes Sandarium – schließlich nisten 75 Prozent aller Wildbienenarten am Boden. Es entstand ein kleiner Steingarten, in Anlehnung an die ehemaligen Steinbrüche rund um Bettingen, und ein Totholzhaufen. Totholz zählt zu den lebendigsten Lebensräumen der Natur.

In einer gemeinsamen Aktion mit nahezu allen Anwohnern wurde die Insel mit Futterpflanzen für die Insekten bepflanzt und ein Insektenhotel errichtet. Der Clou an diesem „Hotel“: Es besteht aus neun einzelnen Einsätzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese wurden an die angrenzenden Familien mit Kleinkindern verteilt, inklusive Baumaterial und -anleitung. Sobald diese fertig gestellt sind, werden sie in das Insektenhotel eingesetzt.

Im Rahmen dessen wird es auch Ende September eine kleine Einweihungsfeier in Form eines Straßenfestes geben. ng