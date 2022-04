Verkehrsanbindung noch nicht optimal

Bettingen. Ausführlich ging Ortsvorsteher Ralf Tschöp während der öffentlichen Ortschaftsratssitzung auf den Sachstand zur Ansiedelung eines Norma-Markts und die damit verbundenen Maßnahmen zur Verkehrslenkung ein. Der Ortschaftsrat habe die Marktansiedelung mehrheitlich begrüßt. Knackpunkt sei aber die Verkehrsanbindung über die Ampelkreuzung am Autohof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Kompromissvorschlag der beteiligten Behörden habe man sich für eine Verbesserung der Rechtsabbiegespur entschieden. Dies sei die kostengünstigste Lösung.

Die Mitglieder des Ortschaftsrats favorisieren jedoch einen Kreisverkehr als beste Lösung, diese sei allerdings auch die teuerste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktuell laufen Gespräche zwischen Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und dem Regierungspräsidium Stuttgart zur möglichen Errichtung eines Kreisverkehrs. „Das Verfahren wird lange dauern“, erklärte Tschöp den anwesenden Bürgern. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass der Betreiber des Discount-Markts nicht so lange warten würde und von der Ansiedlung Abstand nehmen könnte.

Verbesserung generell nötig

Eine Verbesserung des Verkehrsflusses an diesem Knotenpunkt sei mit Hinblick auf die weitere Entwicklung des Dorfs generell wichtig. So würden die neuen Wohngebiete „Schweitzer Stuben“, am Almosenberg und im Gewerbegebiet westlich der Autobahn zu deutlich mehr Verkehr an diesem Knotenpunkt führen. Daher sei eine Verbesserung des Knotenpunkts nötig. Rat Benjamin Henne betonte, ohne eine Verbesserung der Verkehrslösung würde die Norma-Ansiedelung für ein riesiges Verkehrsproblem für Bettingen führen. Er glaube nicht, dass nach einer Ansiedelung des Markts noch ein Kreisverkehr käme. Daher sei es wichtig, das Thema vorher anzugehen. bdg