Verfahren in Wertheim: Medikamente haben teure Nachwirkung

Wertheim. Der Vorwurf in einem Strafbefehl gegen einen 20-jährigen Mann lautete, er habe in der Wertheimer Lindenstraße einen Pkw gesteuert, obwohl er nach Einnahme von zwei verschreibungspflichtigen Medikamenten den Wagen nicht mehr habe sicher lenken können.

Der Heranwachsende aus dem Kreis Miltenberg legte gegen den Strafbefehl Einspruch ein. So kam es zur Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim. Dabei gab die Staatsanwältin Hinweise zugunsten des Beschuldigten. Dieser nahm danach den Einspruch zurück. Damit wurde der Strafbefehl rechtskräftig.

Die Strafe wegen fahrlässiger Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel (Paragraf 316 Strafgesetzbuch) beträgt 40 Mal 30 Euro. Die bisher vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis wurde endgültig. Die Sperrfrist für deren Wiedererteilung beträgt sechs Monate.

Der Angeklagte war an dem Tag Anfang September um 10.10 Uhr an der ehemaligen Bushaltestelle nahe dem Messebrückchen mit dem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Auto gestoßen. Bei dem leichten Zusammenstoß entstand ein Fremdschaden in Höhe von 500 Euro. Eine Fußgängerin verständigte die Polizei.

Die Untersuchung der um 11.26 Uhr dem 20-Jährigen entnommenen Blutprobe ergab, dass in dieser die Benzodiazepine Alprazolam gegen Angststörungen und Clonazepam gegen cerebrale Krampfanfälle enthalten waren, und das laut Sachverständigengutachten in einer unfallursächlichen Konzentration.

Die Fußgängerin hatte gegenüber der Polizei gesagt, dass der Beschuldigte beim Rückwärtsfahren ein Handy nutzte. Dieser nannte das in der Verhandlung unzutreffend und als Grund seines Einspruchs.

Die Staatsanwältin bezeichnete die Erwähnung des Handys im Strafbefehl als nicht entscheidend. Er könne auch nicht nachträglich geändert werden. Wenn der Angeklagte darauf bestehe, dass das Handy nicht „erscheine“, bleibe nur, den Einspruch aufrecht zu erhalten, und es komme zum Urteil. Die dann zu erwartende Strafe werde allerdings höher ausfallen, da bei der Beantragung des Strafbefehls sein Einkommen zu niedrig geschätzt wurde. Das gelte unabhängig davon, ob im Urteil Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht Anwendung finde. Dazu komme die Urteilsgebühr.

Das überzeugte den Angeklagten. Abschließend lobte die Jugendrichterin seinen Entschluss zu einer stationären Entzugstherapie und ermunterte ihn zum Durchhalten.