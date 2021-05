Verfahren eingestellt

Wertheim. Ein Autofahrer missachtete im Dezember am Fußgängerüberweg vor dem Bahnhof Wertheim den Vortritt von Kindern. Das empörte einen anderen Autofahrer, und machte 400 Meter weiter auf dem Parkplatz Raiffeisenmarkt Bismarckstraße, gegenüber der Feuerwache, dem ersten Vorwürfe: „Hast Du die Kinder nicht gesehen?“ Neben einem verbalen Wortgefecht wurde der zweite Autofahrer bei der Auseinandersetzung körperlich verletzt.

Der erste Mann erhielt einen Strafbefehl bezüglich der Straftat auf dem Parkplatz sowie der Ordnungswidrigkeit am Zebrastreifen, und legte Einspruch ein. In einer Verhandlung stellte nun das Amtsgericht Wertheim mit Zustimmung aller Beteiligten das Strafverfahren gegen Zahlung von 200 Euro Buße ein. Weiterhin zahlt der Beschuldigte für den Verkehrsverstoß am Zebrastreifen 80 Euro Bußgeld, und im Flensburger Fahreignungsregister wird ein Punkt eingetragen.

Der 67-Jährige hatte sich auf dem Parkplatz von dem anderen, jüngeren Mann nicht belehren lassen und wollte vom Parkplatz fahren. Der Geschädigte verlangte zu warten, bis die Polizei kommt. Als er im Verlauf der Auseinandersetzung in sein Auto stieg, sein linker Fuß aber noch draußen war, drückte der Beschuldigte die Autotür zu.

Der jüngere Mann war bereit, seinen Strafantrag bezüglich der Körperverletzung zurückzunehmen. Der Verteidiger bot die Zahlung von 200 Euro Schmerzensgeld bei Einstellung des Verfahrens an. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Da der Geschädigte das Geld nicht für sich wollte, geht es an den Förderverein der Edward-Uihlein-Schule.

Bei einer Verfahrenseinstellung fallen die Gerichtskosten der Staatskasse zur Last, seine eigenen Auslagen, beispielsweise das Anwaltshonorar, trägt der Angeklagte. Auf die Anzeigen des des jüngeren Mannes hatte der Verteidiger des Angeklagten mit einer Gegenanzeige wegen Nötigung reagiert. Er habe unerlaubt das Wegfahren seines Mandanten verhindert. Es ist zu erwarten, dass die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren ebenfalls einstellt. goe