Wertheim. Anton Mattmüller, Landtagskandidat der SPD für den Main-Tauber-Kreis, sprach mit Vertretern von DLRG Urphar, Rheuma-Liga, Reit- und Fahrverein Wertheim-Maintaubereck und FC Eichel bei einem virtuellen Podium.

Die DLRG Urphar habe auch während der Pandemie etwas geschafft, so Vorsitzende Kerstin Mattern. Im Feuerwehrhaus wurde ein neuer Vereinsraum gebaut. Am Sonntag wird dort das Wahllokal eingerichtet sein und die Menschen haben erstmals die Möglichkeit, sich einen Eindruck davon zu verschaffen. Die DLRG habe 180 Mitglieder und davon seien über 50 Prozent Jugendliche. Die Kondition der Schwimmer sei stark zurückgegangen, darüber hinaus habe sich ein Rückstau bei den Schwimmkursen ergeben. Der Druck auf die bestehenden Bäder sei groß, da immer mehr Schwimmbäder geschlossen würden. In nächster Nähe beispielsweise in Tauberbischofsheim. Auch für das Hallenbad in Wertheim sei dies in wenigen Jahren zu befürchten. In Wertheim sei beabsichtigt, das bisherige Hallenbad solange in Betrieb zu halten, bis ein neues zur Verfügung stehe, so Ingo Ortel.

Zuschüsse für Sanierung und Bau von Schwimmbädern seien unbedingt erforderlich, so Kerstin Mattern. Dem pflichtete Anton Mattmüller bei und kündigte an, sich dafür auch persönlich als Abgeordneter starkzumachen.

Das Thema Schwimmbad betrifft auch die Rheuma-Liga, so Hans-Dieter Friedrich. Über 400 Mitglieder machen Trocken- oder Wassergymnastik in Gruppen. Dafür stünden 20 Therapeuten zur Verfügung. Da die Teilnehmer überwiegend zur Risikogruppe gehören, habe die Rheuma-Liga seit Oktober die Angebote eingestellt. Normalerweise gäbe es neun Gruppen für Wassergymnastik. Die nötige Wassertemperatur sie in Wertheim und Külsheim an Warmbadetagen gegeben. Der Erhalt dieser Bäder sei daher für die Vereinsmitglieder unbedingt erforderlich.

Die Insolvenz des Wonnemar in Marktheidenfeld habe bereits eine riesige Lücke gerissen. Das dortige Angebot wurde von 60 Mitgliedern wahrgenommen. Friedrich hofft auf eine Wiedereröffnung.

Der Reit- und Fahrverein Wertheim-Maintaubereck habe enorme finanzielle Sorgen, so der Vorsitzende Bors Kellner. Der Verband befürchte, dass ein Drittel der Vereine Insolvenz gefährdet sei. Bedingt ist das dadurch, dass Fixkosten weiterhin bestehen, aber Einnahmen für Reitunterricht und andere Aktivitäten wegfallen. Pferde gingen nun einmal nicht in Kurzarbeit. Sie müssen versorgt und bewegt werden.

Der Verein habe Vorsorge betreiben und Rücklagen gebildet, um Coronahilfen zu erhalten, müssen die eigenen Mittel erst aufgebraucht sein. Zudem sei die Antragstellung ein bürokratisches Monster. Corona habe den Verein bereits jetzt um drei Jahre zurückgeworfen. Durch die fehlenden Reitangebote finden derzeit nur die Abgänge statt, Zugänge fehlen. Reitunterricht dürfe jetzt wohl wieder als Einzelunterricht beginnen, hoffte Kellner. Er wies auf den Spendenaufruf des Vereins hin. Anton Mattmüller forderte, dass Vereinsarbeit besonders geschützt werden müsse.

Mirco Göbel berichtete für den FC Eichel. Der Verein habe über 700 Mitglieder. Jährlich werden 1200 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Während Corona versuche man, Online-Angebote zu machen. Auf Dauer könne dies die Mitglieder aber nicht motivieren. Der FC Eichel verzichte derzeit auf die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. Göbel forderte, dass das Fördersystem für Vereine stärker auf Ziele ausgerichtet sein solle. Jugendarbeit, Integration und Ehrenamt seien dabei Kriterien. Anton Mattmüller unterstützt diese Forderung und führte noch Punkte für die Stärkung des Ehrenamts aus.

Das Netzwerk für Vereine solle nach der Pandemie neu mit Leben erfüllt werden, so Mirco Göbel. Ein Tag der Vereine in Wertheim könne neue Dynamik in die Vereinslandschaft bringen. Ausbaufähig sei die Vernetzung der Vereine untereinander. Unterstützt wurde er in dieser Forderung auch von anderen Teilnehmern der Diskussion.

Anton Mattmüller sagte Unterstützung zu. Die Arbeit der Ehrenamtlichen müsse hoch geschätzt und gewürdigt werden. Thomas Kraft, Vorsitzender der SPD Wertheim, dankte für die Einblicke und entwickelten Ideen. spd