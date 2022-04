Verein steht vor besonderer Saison

Hofgarten. Die letzten Vorbereitungen sind gemacht, der Fokus des Tennis- und Ski-Clubs liegt nun auf dem Start in die Außensaison 2022. Und diese wird eine ganz besondere: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Absagen möchte der TSC in diesem Jahr endlich sein 100-jähriges Bestehen (eigentlich sogar sein 102.) am 25. Juni gebührend feiern. Darüber hinaus geht der Verein wieder mit einer großen Anzahl an Jugend- und Seniorenmannschaften in die badischen Medenrunden und versucht ähnlich gute Ergebnisse wie im vorherigen Jahr zu erzielen und so Wertheim in der badischen Tenniswelt gut zu vertreten. Und schließlich warten wieder verschiedene Jugend- und Seniorenturniere auf alle Tennisbegeisterten in Wertheim und Umgebung.

