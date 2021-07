Wertheim. Die Mitarbeiter des Bürger-Service-Zentrums sind im System der Bürgerkontakte nach Terminvereinbarung stark gefordert. „Wir haben pro Tag zwischen 60 und 70 persönliche Kundenkontakte, dazu kommen täglich zwischen 160 und 180 Telefonate pro Arbeitsplatz“, informierte Referatsleiter Volker Klein. Das Standesamt und die Ausländerbehörde sind in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten. Ein weiteres Detail aus seinem Bericht: der Verbrauch der Gelben Säcke hat sich verdreifacht, seitdem diese nicht mehr an der Pforte ausgegeben werden, sondern vor dem Rathauseingang mitgenommen werden können.

Geplant ist, dass das Rathaus nach den Sommerferien wieder für den allgemeinen Besucherverkehr zu den üblichen Zeiten geöffnet ist. „Wir werden die Bürger aber darum bitten, vorher weiterhin einen Termin zu vereinbaren“, so Klein. Das habe sich bewährt und werde auch in anderen Rathäusern so gehandhabt. Hierdurch entfallen Wartezeiten, wovon insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Außerdem können die Anliegen vorbereitet werden, was die Arbeitsprozesse effektiver macht.

Samstags sind Besuche künftig nur noch nach Terminvereinbarung möglich. Auch in den Ortsverwaltungen sollen nach den Sommerferien wieder Sprechstunden stattfinden. Voraussetzung für diese Regelungen ist aber, dass die Infektionszahlen sie zulassen.