Verbotene Liebe und Intrigen

Wertheim. „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller ist nicht nur eine mitreißende Liebesgeschichte, sondern auch ein Politthriller mit tödlichem Ausgang. Joerg Bitterich und Petra Jenni inszenieren den Klassiker in Co-Regie an der Badischen Landesbühne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Wertheim zeigt die BLB „Kabale und Liebe“ am Dienstag, 8. März, um 19.30 Uhr in der Aula Alte Steige. Luise liebt Ferdinand, Ferdinand liebt Luise - und doch steht ihre Liebe unter keinem guten Stern. Sie ist die Tochter des Stadtmusikanten Miller, er der Sohn des Präsidenten von Walter. Ihre Väter sind gegen die unstandesgemäße Beziehung und bereit, sie mit allen Mitteln zu verhindern. Miller fürchtet um den guten Ruf von Luise, der Präsident hat sowieso ganz andere Pläne mit seinem Sohn. Um seinen eigenen Einfluss am Hof auszubauen, will er ihn mit Lady Milford, der Mätresse des Fürsten, verheiraten.

Ferdinand rebelliert gegen den Vater: Dessen Allianz- und Machtpolitik ist ihm längst so verhasst wie die Gewaltherrschaft des Fürsten und die verrottete Moral des Hofes. Als er miterlebt, wie sein Vater Luise verhöhnt und sie als Hure beschimpft, droht er ihm, die verbrecherische Geschichte seiner Karriere zu enthüllen. Der Präsident muss sich für den Moment geschlagen geben. Ferdinands revolutionäre, die Standesgegensätze aufhebende Leidenschaft wird durch diesen Vorfall jedoch weiter befeuert. Luises Ängste hingegen wachsen zusehends. Sie fürchtet die Rache des Präsidenten, sieht sich ihrem Vater gegenüber verpflichtet und kann auf die Fluchtpläne ihres Geliebten nicht eingehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schiller schrieb „Kabale und Liebe“ mit 25 Jahren auf der Flucht aus dem Machtbereich des württembergischen Herzogs Carl Eugen und verarbeitete darin seine Erfahrungen mit Gewalt und Unterdrückung im Absolutismus. Mit der in ihm propagierten Freiheitsidee und mit seiner Kritik an der fürstlichen Willkürherrschaft sorgte das Stück seinerzeit für einen Skandal.

„Was hat uns der Klassiker heute noch zu sagen?“ Diese Frage sei im Zentrum ihrer Auseinandersetzung mit „Kabale und Liebe“ gestanden, erzählen Bitterich und Jenni. „Der historische Kontext, der Absolutismus, die Ständegesellschaft und die religiösen Moralvorstellungen des Bürgertums, spielen natürlich eine wichtige Rolle im Stück, dennoch verhandelt es sehr viele noch heute aktuelle Themen“, sagt Bitterich.

Zusammen mit dem Schauspielensemble hat das Regieduo in den Proben das Wesen der Liebe zwischen Ferdinand und Luise ausgelotet. Wie liebt Luise, wie Ferdinand? Warum scheitert ihre Beziehung? Sind dafür nur äußere Umstände schuld oder liegt es auch an ihren verschiedenen Liebeskonzeptionen? Liebt Ferdinand Luise wirklich oder ist der Stürmer und Dränger vielmehr von seinen revolutionären Idealen angetan?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Eines ist sicher: Obwohl wir heute in Deutschland in einer freiheitlichen und pluralistischen Gesellschaft leben, die Liebe zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Schichten, Religionen, Bildungsgraden und Einkommensverhältnissen hat es heute oft ebenso schwer wie in der Ständegesellschaft zu Schillers Zeiten“.

Die Figur von Luise wird von Hannah Ostermeier gespielt, diejenige von Ferdinand von Thilo Langer. Die übrigen Rollen werden vom Ensemble der Jungen BLB verkörpert. Die Inszenierung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Kartenvorverkauf: Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Wertheim, Telefon 09342/1320.