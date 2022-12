Superintendent M. Jacob Friedrich Firnhaber wurde Christiana Dorothea Neidhart am 15. August 1769 in Wertheim geboren. Sie sollte wiederum Ahnfrau einer ausgezeichneten Wertheimer Nachkommenschaft werden durch ihre am 7. August 1792 geschlossene Ehe mit dem gräflich Castellschen Rat Johann Gottlieb Cunradi.

Dieser hatte als Beamtensohn am 1. Juni 1757 in Kirchberg/Jagst das Licht der

...