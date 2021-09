Verband Deutscher Glasbläser trifft sich

Grünenwört. Der Verband Deutscher Glasbläser (VDG) hat seit seiner Gründung im Jahre 1972 im Bronnbacher Hof seinen Sitz in Wertheim. In diesem Jahr kehrt der VDG heim und richtet seine jährliche Fachtagung sowie die Mitgliederversammlung in der Glashochburg am Main und an der Tauber aus. Auf der Tagesordnung stehen Fachvorträge und Diskussionen, Vorführungen sowie Betriebsbesichtigungen.

Gastgeber der Veranstaltung ist das Glashaus Wertheim. Am neuen Standort des Traditionsbetriebes der Familie Ittig in Grünenwört werden zirka 100 Glasbläser aus ganz Deutschland erwartet. Auch einige internationale Gäste haben sich angemeldet.

Gleich drei Wertheimer Betriebe haben sich bereit erklärt, dem Fachpublikum die Pforten zu öffnen, und laden zu Firmenbesichtigungen ein. Bei der Firma Brand liegt der Fokus auf Volumetrie und Justierung. Die Firma Stiefelmayer-Contento gibt Einblicke in die Technik der Laser-Innengravur und Laser-Bohrungen in Glas. Bei der Lenz Laborglas GmbH wird ein sehr weites Spektrum an Produkten und Prozessen präsentiert, von der manuellen Fertigung hochkomplexer kundenspezifischer Einzelstücke, bis hin zur vollautomatischen prozessorgesteuerten Serienfertigung von Präzisionsteilen, sowohl im Bereich Heißverarbeitung wie auch in der Kaltverarbeitung.

Der gesellige Teil der Fachtagung und ein Höhepunkt der Veranstaltung ist der Hüttenabend im Glashaus Wertheim. Der Glaskünstler Hans-Joachim Ittig zeigt am Hafenofen sein Können und führt einige der anspruchsvollsten Techniken aus seinen großen Repertoire vor.

Ein Geheimtipp unter Insidern ist das kleine Thermometermuseum der Firma Uebe in Reicholzheim. Eine Führung durch dieses, nur zu besonderen Anlässen geöffnete Museum, bildet den Abschluss der Tagung des Glasbläserverbandes. pm