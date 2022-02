Veranstaltungen wurden abgesagt

Mondfeld. Die Faschingsgesellschaft in Mondfeld hat sich zur Absage aller geplanten Veranstaltungen entschieden. Die Corona-Pandemie verhindert bereits zum zweiten Mal, dass Fasching wie gewohnt gefeiert werden kann. „Eine Veranstaltung, egal ob innen oder außen, ist in der aktuellen Situation absolut undenkbar und auch untersagt“, erklärt Jessica Braun, Vorsitzende der Faschingsgesellschaft Mondfeld. Fasching erneut abzusagen fiel den Narren in Mondfeld sehr schwer. „Wir haben nur ein paar Wochen im Jahr, in denen das Vereinsleben richtig gelebt werden kann und das alles abzusagen fällt uns sehr schwer“, berichtet Jessica Braun.

