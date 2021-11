Veranstaltungen in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Drei Gedenkfeiern wird es am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, in der Stadt Marktheidenfeld geben.

Eine Gedenkfeier wird in der Kernstadt für die Bürgerinnen und Bürger der Kernstadt und des Stadtteils Zimmern ausgerichtet. Zwei weitere Gedenkfeiern finden statt in Altfeld für die Stadtteile Altfeld, Michelrieth und Oberwittbach sowie in Marienbrunn für die Stadtteile Marienbrunn und Glasofen.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marktheidenfeld gedenken am Volkstrauertag der Gefallenen und zeigen ihre Solidarität mit den Hinterbliebenen. Marktheidenfeld und seine Stadtteile stehen geschlossen gegen Krieg und Gewaltherrschaft und treten für Frieden auf der Welt ein.

An den Mahnmalen - in der Kernstadt und in allen Stadtteilen, in denen Gedenkstätten bestehen - werden am Volkstrauertag Kränze niedergelegt. Bei den Gedenkfeiern werden in diesem Jahr die Namen der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges verlesen.

Gedenkfeier

Die Gedenkfeier in der Kernstadt beginnt um 11.30 Uhr am Mahnmal auf dem Mainberg. Es wird ein Bustransfer angeboten, der die Teilnehmer an der Gedenkfeier von Zimmern beziehungsweise von Marktheidenfeld zum Mahnmal und zurückbringt.

Abfahrt: 10.55 Uhr Zimmern/Bushaltestelle Umgehungsstraße; 11.05 Uhr Marktheidenfeld/ZOB; 11.10 Uhr Marktheidenfeld/alter Festplatz.

Rückfahrt: nach der Feier ab Ausstiegsstelle am Mahnmal.

Gedenkfeiern in den Stadtteilen Altfeld und Marienbrunn:

Altfeld: 10.30 Uhr auf dem Friedhof.

Marienbrunn: 10.45 Uhr an der Kirche.