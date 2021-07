Veranstaltung der Schule nicht würdig

In den letzten Tagen konnte man in der Presse verfolgen, wie an den verschiedenen Wertheimer Schulen die Abschlussklassen in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet wurden.

Alle Veranstaltungen wurden mit viel Engagement organisiert und fanden immer zu Zeiten statt, an denen es den Eltern und der Familie möglich war, daran teilzunehmen.

Die Kinder haben schließlich ein anstrengendes Corona-Schuljahr hinter sich und mussten auf so vieles verzichten.

Es gab weitestgehend keine Abschlussfahrten, Abschlussbälle und auch sonst war, außer Homeschooling, nicht viel geboten.

Um so mehr konnten wir es nicht fassen, dass die Comenius-Realschule in Wertheim, die Verabschiedung ihrer Abschlussklassen auf einen Freitagvormittag legt. Von 8 bis gegen 13.15 Uhr wurden hier sage und schreibe sieben Schulklassen verabschiedet.

Eine offizielle Einladung hierzu gab es nicht und es wurde von der Schulleitung auch nicht darauf reagiert, dass die Eltern diesen Termin als sehr unpassend empfanden. Bei vielen Kindern konnte kein Elternteil anwesend sein. Irgendwann kam die Aussage, dass man Terminfindungsschwierigkeiten hätte.

Wie kann das bitte sein, wenn man in einem Schuljahr sieben Schulklassen zu verabschieden hat ? Terminfindungsschwierigkeiten, wenn man ein ganzes Schuljahr Zeit hat, diesen so besonderen Tag für die Kinder zu planen ? Was gibt es an einer Schule wichtigeres, als die Abschlussprüfungen und die dazugehörige Zeugnisübergabe ?

Ja klar, wir haben Corona und es stand lange nicht fest, ob in diesem Jahr eine Abschlussfeier möglich ist. Dennoch bin ich der Meinung, dass es wirklich genug Vorlaufzeit gab und – egal wie – der Termin auf jeden Fall an einem Nachmittag oder Abend hätte eingeplant werden können, wenn man den wollte.

Die Übergabe der Zeugnisse war mehr als nüchtern. Die Turnhalle der Realschule war geteilt und in einem Drittel fand die Veranstaltung statt.

Die Eltern durften auf der Tribüne platznehmen und für die Kinder waren Stühle aufgestellt – mit dem Rücken zu den Eltern. Musik kam aus dem CD-Player. In unserer Klasse gab es eine Ansprache von Herrn Fauth, Frau Amrhein hatte anscheinend wieder Terminfindungsschwierigkeiten. Die Klassenlehrerin hatte ein paar nette Worte für die Kinder übrig und hat jedem Kind einen USB-Stick mit aufgezeichneten Reden von Schulsprechern, Elternvertretern und so weiter übergeben. Auch hier scheint es Terminfindungsschwierigkeiten gegeben zu haben.

Kurz gesagt, es war eine sehr nüchterne, trostlose und kurze Veranstaltung und einer so großen Schule einfach nicht würdig. Nach sechs Jahren an der Schule, eineinhalb Jahren unter erschwerten Corona-Bedingungen und dann auch noch die ersten Klassen, die die neue Prüfung geschrieben haben, hätten wir alle viel mehr erwartet.

Ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die den Sektempfang organisiert haben und der Veranstaltung somit einen etwas feierlichen Rahmen geben haben.

Es bleibt zu hoffen, dass es der Schule gelingt, aus dem Coronaschlaf zu erwachen und wieder zu alten Standards zurückzukehren. Denn auch ein guter Abschluss mit der Schule gehört dazu.

Julia Kellner, Wertheim