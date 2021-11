Veranstaltung abgesagt

Bettingen. Die für Freitag, 19. November, angekündigte Bürgerveranstaltung zur Entwicklung des Areals „Schweizer Stuben“ in Bettingen wird abgesagt. Dazu hat sich die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat wegen der Corona-Pandemie entschieden. Die Bürgerbeteiligung wird in anderen Formaten fortgeführt.

Geplant war, im Rahmen der Veranstaltung die Ideen und Anregungen vorzustellen, die aus Reihen der Bürgerschaft eingebracht wurden. Dies soll nun in digitaler Form über die Internetseite der Stadt und zusätzlich in Form einer Ausstellung in Bettingen erfolgen. Außerdem wird die Verwaltung eine schriftliche Dokumentation über alle Eingaben, den Planungsstand und die weitere Vorgehensweise zur Verfügung stellen.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Unterlagen bis Mitte Dezember digital und in Papierform zur Verfügung stehen und dann auch in einer Ausstellung in Bettingen präsentiert werden. Dazu können die Bürgerinnen und Bürger bis Ende Dezember Stellung nehmen. Diese Stellungnahmen fließen dann in die Vorlage für die nächste Beratung des Gemeinderats ein. stv