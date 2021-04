Veränderte Öffnungszeiten

Wertheim. Das kommunale Testzentrum in der Main-Tauber-Halle ändert seinen Öffnungsmodus: Ab dieser Woche ist das Zentrum nicht mehr samstags, sondern freitags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. Mai, ist das Zentrum geschlossen. Testwillige haben dafür am Freitag, 30. April, die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Das Testzentrum hat künftig Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme besteht am kommenden Montag: Wegen einer anderweitigen Nutzung der Main-Tauber-Halle bleibt das Testzentrum am 3. Mai geschlossen. Bürger können an diesem Tag auf die anderen Teststellen in und um Wertheim ausweichen. Eine Übersicht steht auf www.wertheim.de/corona im Internet. stv

AdUnit urban-intext1