VdK sammelte für die Wertheimer Tafel

Wertheim. Eine Spende in Höhe von 500 Euro übergab die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Wertheim, Lilo Jaksch, an die Vorsitzende des Fördervereins der Wertheimer Tafel, Katrin Rappert, sowie an Dieter Adelmann, ehrenamtlicher Leiter der Wertheimer Tafel. 300 Euro kamen bei einer Sammlung anlässlich der Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands zusammen, 200 Euro gab der Kreisverband des VdK im Anschluss noch dazu. Die Spende soll in erster Linie für die zusätzlichen Kosten, die bei der Tafel aufgrund der Vielzahl der aufzunehmenden ukrainischen Geflüchteten entstanden sind, verwendet werden.

