VdK auch in der Pandemie aktiv

Rauenberg. Die Vorsitzende Margarete Schmidt begrüßte zur Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Sportheim Rauenberg auch den Bürgermeister der Stadt Freudenberg Roger Henning, die stellvertretende Kreisvorsitzende Lilo Jacksch, Ortsvorsteher SiegbertWeis sowie die Kollegen der Ortsverbände aus Freudenberg und Boxtal. Wie bei so vielen Vereinen und Verbänden konnte auch die VdK-Ortsgruppe Rauenberg vieler ihrer geplanten Aktivitäten coronabedingt nicht durchführen. Trotzdem war man zusammen mit Teilnehmern aus Boxtal und Freudenberg aktiv und konnte zu Beginn des ersten Lockdowns 1500 selbstgenähte Masken verschenken. Ebenso wurde ein Einkaufsservice ins Leben gerufen, das der Bürgermeister ausdrücklich lobte.

Es folgten Totengedenken und Bericht der Schriftführerin. Der Kassier Norbert Dühmig konnte einen positiven Verlauf des Kassenstandes verkünden, so dass nach dem Bericht der Kasserprüferin Anita Edwell die Entlastung des Vorstand durch Bürgermeister Roger Henning stattfinden konnte.

Die anschließenden Neuwahlen ergaben folgenden neuen Vorstand: Vorsitzende Margarte Schmidt, stellvertretende Vorsitzende Gerlinde Dühmig, Kassier Norbert Dühmig, Schriftführerin Vera Pölleth, Frauenvertreterin Christel Hildenbrand, Obmann der Rentner Ralf Schmidt, Obmann der Schwerbehinderten Roland Hildenbrand, Beisitzerinnen: Renate Vollmer, Ute Faber und neu im Vorstandschaft Gabi Weis. Als Revisoren dienen Horst Arlt und Anita Edwell. Dem aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Vorstandsmitglied Siegbert Weis dankte die Vorsitzende für seine langjährige Arbeit mit einem Präsent.

Bei der im Anschluss stattfindenden Ehrungen dankte M. Schmidt dem Mitglied Edgar Grein für seine zehnjährige Treue zum VdK-Ortsverband sowie Josef Bundschuh für seine 25-jährige Zugehörigkeit. Sie überreichte beiden Urkunde, Nadel und ein Präsent.

In ihrem Schlusswort wies die Vorsitzende auf das Scheunenfest im Gasthof Engel am 14. August hin. hin. Zudem findet eine KEGL-Veranstaltung am 4. September in Freudenberg am Sportgelände statt.