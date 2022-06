Ursache Gartenarbeiten: Carport brannte völlig ab

Urphar. Vermutlich bei Gartenarbeiten geriet am Mittwoch ein Carport in Urphar in Brand. Wie die Polizei mitteilte, entfernte ein Mann mit einem Gasbrenner Unkraut in seiner Einfahrt in der Kellriesenstraße.

Möglicherweise gelangten durch einen Windstoß Brandfunken auf das Nachbargrundstück, so dass sich ein Baum entzündete. Von diesem breitete sich das Feuer auf ein Carport aus, der vollständig niederbrannte.

Die Feuerwehrabteilung Urphar war schnell vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Die Kameraden aus der Stadt unterstützten mit einem Löschzug, der aus vier Fahrzeugen samt Drehleiter bestand. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. pol/wei

