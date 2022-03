Ursache des Schleusenunfalls ist geklärt

Eichel. Mehr als 30 Schiffe mussten Mitte Dezember nahe der Schleuse Eichel auf dem Main einen nichtgeplanten Zwischenstopp einlegen. Die Ursache dafür war ein nicht alltäglicher Unfall. Am 11. Dezember krachte das Gütermotorschiff „Kraszna“, das rund 1000 Tonnen Kunstdünger geladen hatte, in eines der Schleusentore. Das Schiff war aus Richtung Urphar kommend in die Schleuse eingefahren und drückte etwa gegen 8 Uhr morgens gegen das Schleusentor, das dadurch völlig deformiert wurde. Die Reparatur dauerte mehrere Tage. Sie wurde von den Mitarbeitern des Bauhofs des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Aschaffenburg (WSA) ausgeführt.

Seit Montagmorgen sind an der Schleuse in Eichel wieder Arbeiten im Gang. Von weitem kündeten die großen, gerüstähnlichen Treppentürme bereits vergangene Woche von den nötigen Tätigkeiten.

„In diesem Fall sind es aber ganz normale Revisionsarbeiten“, erklärte Stephan Momper, stellvertretender Amtsleiter des WSA. Parallel dazu laufen diese Maßnahmen an weiteren Schleusen. Der Main ist deshalb vom hessischen Mühlheim bis zum Main-Donau-Kanal derzeit nicht befahrbar.

Diese Revisionsarbeiten an den Schleusen in Eichel und auch in Faulbach werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Dieses Mal jedoch sind die Aufgaben an der Schleuse Eichel etwas umfangreicher. So wird von den Mitarbeitern nach dem Ablassen des Wassers eine Bauwerksinspektion durchgeführt. Dafür werden die Treppentürme direkt in die Schleusenkammer gesetzt, damit die Mitarbeiter bis auf die Sohle kommen können. Reparaturarbeiten werden sofort ausgeführt. Neben der üblichen Bauwerksinspektion wird nun auch der zweite Schleusentor-Flügel getauscht. Der erste Flügel ist unmittelbar nach dem Unfall erneuert worden.

Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen abgeschlossen

Auf Nachfrage durch die Fränkischen Nachrichten erklärte Hauptkommissar Sven Zimmermann von der Wasserschutzpolizei die Ursachen des Unfalls. „Das Schiff verfügt über eine sogenannte Umsteuerung für den Vorwärts- und Rückwärtslauf der Maschine. Um ein Motorschiff aus der Fahrt voraus aufzustoppen, muss die Maschine rückwärts laufen, bis das Schiff zum Stillstand kommt. Durch einen menschlichen Fehler des Schiffsführers kam es zu Schwierigkeiten. Das Gütermotorschiff konnte nicht rechtzeitig aufgestoppt werden und kollidierte in Folge mit dem Schleusentor. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde Anzeige erstattet.“