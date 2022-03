Urphar: Verteilung der Mittel heftig kritisiert

Urphar. „Die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses macht gute Fortschritte“, Urphars Ortsvorsteher Detlev Dosch war voll des Lobes, als er während der Ortschaftsratssitzung auf den Umbau zu sprechen kam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Zeit vor Corona hatte die Freiwillige Feuerwehr das Erdgeschoss, inklusive der Sanitärräume, umgebaut. Auch das Vereinszimmer im ehemaligen Bereich der Volksbank ist fast fertig. Es wird von verschiedenen Vereinen, vor allem aber von der Ortsgruppe des DLRG, genutzt.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die Pflasterarbeiten hinter dem Gebäude Richtung Main kommen gut voran. Sie können aber erst abgeschlossen werden, sobald die neue Notausgangstreppe montiert sei. Dosch rechnet mit Fertigstellung in diesem Jahr.

Heftig kritisierte der Ortsvorsteher dagegen die Mittelverteilung der Stadt Wertheim für die Ortsteile. Man habe im vergangenen Jahr aus dem Haushalt nur „einige Kleinigkeiten bekommen“, wie Spender für Hundekotbeutel, sechs neue Urnengräber am Friedhof und neue Türen im Kindergarten. Die anderen Dinge seien so klein gewesen, dass sie ihm nicht einmal eine Erwähnung wert seien, war Dosch mehr als erzürnt über die Finanzpolitik der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Straßensanierung erforderlich

Seit Jahren schon sei bekannt, dass beispielsweise vier Straßen im Ort dringend saniert werden müssen. Aber bis auf die jährliche Flickteerung sei nichts passiert. Die Stadt baue sehr viel, erkannte er an, „aber wir auf dem Land müssen schauen, wie wir zurecht kommen“. Im städtischen Haushalt 2022 sei so gut wie nichts drin für Urphar, bis auf die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses. Das will man bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 ändern. Da stehen einige Forderungen auf der Urpharer Liste, so der Ortsvorsteher.

Fahrzeug für die Wehr

Auch die Anschaffung eines dringend benötigten Feuerwehrfahrzeugs wurde immer wieder verschoben. Nun habe man das Signal bekommen, dass der Gemeinderat im Frühjahr das Fahrzeug in Auftrag geben will. Die langen Fristen bei den Herstellern lassen einen frühesten Liefertermin frühestens im Jahr 2023 realistisch erscheinen. Das würde allerdings gut in den Terminkalender passen, denn im nächsten Jahr feiertdie Urpharer Abteilung der Freiwillige Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen.

Mehr zum Thema Kommunalpolitik Simon Koller gibt Sitz im Ortschaftsrat Urphar auf, Martin Gillig rückt nach Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Medizinisches Versorgungszentrum zieht um MVZ Wertheim: Ab März alles unter einem Dach Mehr erfahren

In den neuen Haushalt der Stadt müsse auch auf jeden Fall eine Sanierung der Friedhofsmauer aufgenommen werden, die in einem absolut desolaten Zustand sei.

Weiterhin informierte Detlev Dosch, dass die Planungen für den Radweg von Urphar nach Dietenhan voran gehen werden. Die Stadt wolle in Kürze mit dem Ankauf der notwendigen Flächen beginnen. Erste Gespräche würden schon laufen. Eine Einwohnerin merkte dazu an, dass die bestehende Fläche für den neuen Radweg breit genug sei, die Stadt aber eine Neuplanung vornehmen muss, weil die derzeitigen Pläne nicht mehr zu verwenden sind, aufgrund ihres Alters.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine andere Einwohnerin ergänzte, dass man beim Bachufer sehr vorsichtig sein müsse, da es durch mehrere Abbrüche bereits zu einer Steilkante mit etwa zwei Metern Höhe gekommen sei, die eine ernste Gefahr darstelle.

Wohngebiet wird erweitert

Dosch berichtete außerdem, dass die Stadt in Kürze einen Beschluss für die Erweiterung des Wohngebietes herbeiführen wolle, durch den 27 neue Bauplätze entstehen. Für 18 gebe es bereits Bauwillige. „Hoffen wir mal, dass es so bleibt“, so der Ortsvorsteher. Aktuell gäbe es in Urphar praktisch keinen Leerstand.

Detlev Dosch dankte außerdem dem Obst- und Gartenbauverein, der den Zaun an der Hauptstraße entfernt habe, damit die Hecke professionell beschnitten werden kann. Beim ersten Arbeitseinsatz waren 20 Helfer anwesend. Dosch hofft, dass sich beim weiteren Einsatz wieder so viele Helfer einfinden werden.