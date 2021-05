Urgestein verlässt die Firma

Kreuzwertheim. Als große Ausnahme stand bei Kurtz Ersa die Verabschiedung zweier Beschäftigter auf dem Plan, die lange Jahre im Unternehmen tätig waren. Corona-bedingt wurden die regelmäßigen Ehrungen ausgesetzt.

AdUnit urban-intext1

Kurtz Geschäftsführer Uwe Rothaug übernahm den Part für Bernd Schmitz, der am 12. Mai 1997 als Verkäufer in die Kurtz GmbH eintrat. Zunächst zuständig für das Verkaufsgebiet GV3, übernahm Bernd Schmitz nach und nach die Verantwortung für den Auslandsvertrieb. Als Leiter des Bereichs Gießmaschinen zeichnete er verantwortlich für Vertrieb, Konstruktion, Service und Abwicklung. Als Leiter Vertriebsinnendienst für die Gieß- und Schäummaschinen behielt er auch die Aufgaben hinsichtlich Exportkontrolle im Blick. „Neben Ihrer fachlich-technischen Kompetenz sind Sie beim gesamten Kurtz Team geschätzt für Ihre freundliche, humorvolle Art, mit der Sie immer für gute Stimmung gesorgt haben – das wird uns sicher fehlen“, sagte Uwe Rothaug in Richtung des Kollegen, der am 31. Mai zum Ende der Freiphase Altersteilzeit in Rente geht. Chef Rainer Kurtz fügte an: „Lieber Bernd mit deinem beherzten Auftreten sind wir stets im sicheren Fahrwasser geblieben!“

Die zweite Verabschiedung galt einem Kurtz Urgestein, der seinem Unternehmen 50 Jahre lang die Treue hielt: Walter Rüppel trat zum 1. Januar 1971 seine Ausbildung zum Maschinenschlosser in Hasloch an, wurde Mitte 1974 direkt übernommen und hat von der ersten Stunde an beim Aufbau der Abteilung Schaumstoffmaschinen mitgewirkt. Viele Jahre war er auf Montageeinsätzen unterwegs und im Einsatz beim Auf- und Abbau bei Messen. „Wahnsinnig erfahrener Monteur, Hands-on-Mentalität, viel erlebt, universell einsetzbar – das sind nur einige Schlaglichter, die eine respektabel lange Tätigkeit von fünf Jahrzehnten blitzlichtartig erhellen“, sagte Kurtz Geschäftsführer Matthias Hofmann. Hier ergänzte Rainer Kurtz: „Die Familien Kurtz und Rüppel sind gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen – lieber Bernd Schmitz, lieber Walter Rüppel: Langjährige Mitarbeiter wie ihr hatten entscheidenden Anteil an unserem Unternehmenserfolg – solche Persönlichkeiten brauchen wir auch für die Zukunft.“ ke