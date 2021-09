Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Uraufführung - Oper „Mozart – Ein Sommermärchen“ von Wolf Wiechert und Alexander Wolf am 3. Oktober in der Josefskirche Uraufführung der Oper „Mozart - ein Sommermärchen” am 3. Oktober in Würzburg

Alexander Wolf (links) und Wolf Wiechert freuen sich auf die Uraufführung ihrer Mozart-Oper. © Ernst