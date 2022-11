Unzählige Auszubildende durchliefen seine „Schule“

Bestenheid. Ein Ausbilder mit Passion geht nach 49 Jahren in den Ruhestand: Rolf Weidinger. Er startete sein Berufsleben bei Johns Manville/Schuller in Bestenheid am 1. September 1973 mit der Ausbildung zum Industriemechaniker.

Liebe zur Ausbildung

Die Liebe zur Ausbildung entwickelte sich bereits 1985 – Rolf Weidinger absolvierte die Ausbildereignung und vertrat ab diesem Zeitpunkt den damaligen Ausbilder Oskar Scheurich während Abwesenheiten. 1989 legte Rolf Weidinger seine Meisterprüfung zum Industriemeister Metall ab und übernahm die Nachfolge des inzwischen ausgeschiedenen Ausbilders.

37 Jahre lang hat sich Rolf dafür eingesetzt, jungen Menschen den Beruf des/der Industriemechanikers/in zu vermitteln. Seither sind Unzählige von Auszubildenden durch die „Schule“ von Rolf Weidinger gegangen. Er hat die Basis für den weiteren Berufsweg von über 200 jungen Menschen gelegt.

Viele Führungskräfte ausgebildet

Aufbauend auf diese Ausbildung blicken heute viele Führungskräfte bei Johns Manville und auch extern auf ihre Ausbildung bei Rolf Weidinger zurück. Auch der heutiger Werkleiter Alexander Ückert machte seine ersten Schritte bei Johns Manville unter der Anleitung von Rolf Weidinger.

Feuer für den Beruf

Wissen vermitteln, die Auszubildenden auf ihr Berufsleben vorzubereiten und ihnen den Erfolg und die Freude am Beruf zu geben, das ist das Erfolgsmodell von Rolf Weidinger. Die Vorstellung des Ausbildungsberufes in Schulen, auf Ausbildungsmessen oder aber die praktische Übung während der Praktika zur Berufserkundung, all das war für ihn selbstverständlich und wichtig. Mit seinem „Feuer“ für den Beruf hat er junge Menschen entflammt und inspiriert.

Geschätzter Prüfer

Rolf Weidinger war auch ein geschätztes Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK und auch hier mit ganzem Herzen dabei.

Nachfolger steht fest

So wundert es nicht, dass Rolf Weidinger seine geliebte Ausbildungswerkstatt in die bewährten Hände von Fabian Beuschlein legt, der seine Ausbildung ebenfalls bei ihm absolvierte und bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Weidinger in die neue Herausforderung hineingewachsen ist.