Dass Kinder frei atmen, spielen und singen sollen, ist eine verständliche Forderung von Eltern, die sich Sorgen machen um ihre Kinder. Ob sie sich Gedanken machen, wie ein Schulbetrieb in dieser von der Coronapandemie bestimmten Zeit sicher für Kinder, Eltern, Lehrer und Schulpersonal organisiert werden kann, weiß ich nicht.

AdUnit urban-intext1

Dass Kritik an fehlenden überzeugenden Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Erzieher in Schulen geäußert wird, kann ich auch noch nachvollziehen. An Protestaktionen teilzunehmen und zu unterstützen, bei denen Vergleiche mit Konzentrationslagern gezogen werden ist ein absolutes Unding. Wissen diese Menschen, was Konzentrationslager sind beziehungsweise waren? Welche Gräueltaten in Konzentrationslagern begangen wurden? Ist es Unwissen, ist es Gedankenlosigkeit? Oder steckt ein Angriff auf unsere Demokratie dahinter?

Dass keine Anzeige gegen Unbekannt gestellt wurde, weil dies ein unergiebiges Unterfangen sei, klingt für mich nicht überzeugend. Die Aussage von Oberbürgermeister Herrera Torrez, dass mit diesem Vergleich eine rote Linie weit überschritten wurde, möchte ich nicht nur unterstreichen, ich möchte ihm für diese klare Aussage auch danken.