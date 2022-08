Unverpackt-Laden in der Maingasse schließt

Wertheim. Nach noch nicht einmal drei Monaten wirft Julia Schreck das Handtuch: Ihr Unverpacktladen in der Wertheimer Maingasse hat am Samstag, 20. August, zum letzten Mal geöffnet. Julia Schreck hatte das Geschäft erst im Juni übernommen. Zuvor wurde es von Tanja Knes geführt, die auch in Marktheidenfeld einen gleichartigen Laden betrieben hatte, aber aus familiären Gründen schloss, wie es hieß.

Julia Schreck wollte sich gegenüber den FN zu ihrem Entschluss nicht äußern. Auf der Facebook-Seite hatte sie jüngst geschrieben, dass es „hauptsächlich aufgrund der miserablen Umsätze in diesen Zeiten“ dazu gekommen sei.

Dreifacher Umsatz wäre nötig

„Wir haben im Juni mit den Umsätzen (und ich empfand den Laden teilweise sogar als ,ganz gut besucht’) noch nicht einmal die Hälfte unserer Fixkosten decken können“, beklagt die 24-Jährige aus Remlingen.

Selbst bei doppeltem Umsatz hätte sie nur den Wareneinkauf und den normalen Betrieb „gerade so“ finanzieren können. „Um Investitionen und sonstige Gebühren zu decken, hätten wir mindestens das Dreifache gebraucht – und das ist zumindest für mich als Nebengewerbe an drei Tagen nicht schaffbar“.

Enge Taktung

Sie habe festgestellt, dass sie alleine (mit stundenweiser Aushilfe einer Kollegin) zusätzlich zu ihrem 30-Stunden-Bürojob „den Laden nicht so führen kann, wie ich es mir gewünscht habe“. In dieser engen Taktung habe sie einfach keine Zeit und Energie für kreative Ideen.

„Ich dachte, ich ziehe das mit dem Ladengeschäft einfach durch, aber den Plan habe ich ohne meinen Körper ausgemacht, der ohne genug Schlaf keine Kraft zum Arbeiten hat, ohne meinen Kopf, der Ruhezeiten braucht, um kreative Visionen zu entwickeln und ohne mein Herz, das Zeit mit Freunden und Familie benötigt, um nicht traurig zu werden“, räumt Julia Schreck ein.

Wie es jetzt mit dem Laden weitergeht, steht in den Sternen. Momentan sucht Julia Schreck einen Nachmieter für die Räumlichkeiten, wie auf einem am Schaufenster angebrachten Schild zu lesen ist.