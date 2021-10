Unveröffentlichte Kinderbuchprojekte zu sehen

Marktheidenfeld. Die Stadt Marktheidenfeld verleiht zum neunten Mal den Meefisch-Preis für Bilderbuchillustration. Das Gewinnerbuch erscheint bei S. Fischer Verlage Frankfurt am Main.

„Der Meefisch“ wird für das beste unveröffentlichte Bilderbuchprojekt im deutschsprachigen Raum verliehen. In der Finalisten-Ausstellung im Marktheidenfelder Franck-Haus werden die 22 von einer Fach-Jury ausgewählten Wettbewerbsbeiträge präsentiert, darunter der oder die noch geheime Meefisch-Preisträger oder -Preisträgerin.

129 Werke wurden insgesamt für den „Meefisch“ eingereicht. Die alle zwei Jahre stattfindende Finalisten-Ausstellung beginnt am Samstag, den 23. Oktober und endet am Sonntag, den 9. Januar 2022.

Publikum gefragt

Interessierte von jung bis alt können die 22 Bilderbuch-Projekte im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld begutachten und haben bis Sonntag, den 28. November die Möglichkeit, aus ihnen den Publikumspreisträger zu wählen. Die oder der Jury- und Publikums-Preisträger werden auf der Midissage am Samstag, den 4. Dezember bekannt gegeben.

Für Kindergruppen bietet Franck-Haus-Mitarbeiterin Valentina Harth außerhalb der Öffnungszeiten kostenlos kindgerechte Führungen an, bei der auch ihr pädagogisches Begleitmaterial zum Einsatz kommt. Terminvereinbarungen für die Kinderführungen sind in der Touristinformation unter der Telefon: 09391 5035414 oder unter tourismus@marktheidenfeld.de möglich.

Die Finalisten

Die 22 von der Jury ausgewählten Künstler – von insgesamt 129 Bewerbungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder den Niederlanden sind in alphabetischer Reihenfolge: Franziska Buhl mit „Filius Fuchs“ , Carina Falcke mit „Freddie singt“, Elias Flügge mit „Lenjas Baumhaus“, Leon Fröhlich mit „Was passiert, wenn man Krebs hat?“, Hannelore Greinecker-Morocutti mit „Wo ist Mimi?“, Marika Haensch mit „Winifred - will mehr sehen“, Franziska Heiß mit „Träume“, Helene Hohmann mit „Ein Otter sucht seinen Kieselstein“, Stefan Kettner mit „Gullifier das Schattentier“, Elfriede Laspe mit „Das fröhliche ABC Gezwitscher“, Anja Mikolajetz mit „Flügel“, Rebecca Mönch mit „Yuna. Die Sache mit dem Mögen“, Alexandra Peter mit „Der weiße Tiger“, Johanna Rathsack mit „Das sonderbare Feinschwein“, Illi Reusch und Carina Hornung mit „Wilma Kleinstein und die Angstmonster“, Nadine Scherer mit „Die Stimmgabel“, Lin Shuying mit „Bo und der wandernde Ast“, Magdalena Skala mit „Wer versteckt sich im Alphabet?“, Angelina Streich mit „Wo die Würmer wohnen“, Petra Weßbecher mit „1-2-3 Pinguin“, Jutta Wetzel mit „Wenn 9 1/2 Piraten in Omas Garten warten“ , Anne Wiesmann mit „Ein bunter Strauß an Berufen - neue Berufe einfach erklärt“.

Öffnungszeiten des Franck-Hauses: Mittwoch bis Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag/Feiertag 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.